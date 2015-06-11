テレビの醍醐味のひとつと言えばやっぱり「生」。スポーツやライブ、各種イベントなど、生放送・生中継で味わえる興奮と緊張感、臨場感は格別である。スカパー！では今、「本当のファンは、生で見る」をキーワードに、サッカーやプロレス、コンサートなどを生中継で放送する「生スカパー！キャンペーン」を実施中。一度見たら最後まで目が離せない"生"プログラムが目白押しとなっている。

中でも注目なのはサッカー。6月12日（金）に開幕する『コパアメリカ チリ2015』は、ネイマールやメッシ、ハメスロドリゲスなど、世界のトップクラスのスーパースター選手が一堂に集結。スカパー！では開幕戦から全26試合を生中継するので、遠く離れた日本のファンも南米・チリで繰り広げられる彼らのアツい戦いを最後まで余すところなく見届けることが出来る。

また、F1モナコグランプリ、インディ500と並んで「世界三大レース」といわれる『FIA世界耐久選手権2015』ル･マン24時間レース（6月13日 21:30～）、『全米オープンゴルフ選手権』（6月18日 深夜1:00～）、『陸上 ダイヤモンドリーグ2015』（６月７日 22:45～）、『中央競馬全レース中継／パドック中継』（毎週土日 9:00～）、そして、男女問わず多くの人の心をとらえて離さない『新日本プロレス「ROAD TO DOMINION」 6.28 後楽園ホール』（６月28日 18:00～）も注目したい。スポーツはニュースを見れば結果を知ることはできる。しかし、結果だけでは知りえない試合途中に起こるドラマチックな展開まで堪能できるのが生中継のメリット。その点、スカパー！ではたとえその場にいなくても、試合や競技が行われる会場の緊張感を存分に味わいながら最後まで観戦出来るのがなにより嬉しい。

「FIA 世界耐久選手権 2015」は6月13日 21:30～ J SPORTS 3にて放送

Photo by Andrew Hone/Getty Images

もちろんスポーツだけでなく、コンサートや麻雀も生中継ならではの一体感・緊張感を体験するにはぴったりのコンテンツである。ツアーファイナルの熱気をそのまま届ける『miwa concert tour 2015 "ONENESS" final in 横浜アリーナ』（６月15日 19:00～）、究極の心理戦・麻雀最強の座をかけて争う『芸能界麻雀最強位決定戦 THEわれめDEポン 生スペシャル』（６月28日 深夜0:00～）など、どの番組もまるで自分がその場にいるかのようなリアルな感覚で楽しめること間違いなしだ。

詳しい放送内容や放送時間、放送チャンネルは生スカパー！キャンペーン特設ページへ。