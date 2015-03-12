BSスカパー！では、芸能界屈指のカーマニアとして知られるロンドンブーツ1号2号・田村亮がカスタムカーの魅力を余すところなく伝える新番組『愛車天国! カスタムガレージ』を3月29日からスタートする。

番組では田村が、所ジョージやビートたけし、明石家さんまなど超大御所芸能人の車の改造を手がけるムーンオート・清野正幸氏のサポートを受け、予算50万円でカスタムカーをプロデュース。初回は軽トラックのカスタムにチャレンジする。

田村は「自分は車が大好きですけど、外見のカスタムはほとんどしたことがないので、僕のプロデュースした車を見てみんなどう感じるのか心配です。でも、自分のセンスを解放した時、どんなものが出来るのか楽しみでもあります。視聴者のみなさんが、僕らが作ったカスタムカーを見て『自分もカスタムやってみよう』と思ってもらえたら嬉しいですね」と、番組への意気込みを語っている。

そのほかにも全国のカスタムファンによる愛車自慢や、美女がセクシーに洗車をするコーナー、そして『アメ車カスタム専門 カウンティン・グカーズ』などスカパー！が誇る世界の人気カスタム番組もたっぷり紹介。まさに車好きにはたまらない番組と言えるだろう。

『愛車天国! カスタムガレージ』はBSスカパー！にて3月29日(日曜 16:00～)スタート。