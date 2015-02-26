スカパー！は3月1日、高解像度の4K放送による2つの専門チャンネル「スカパー！4K映画」と「スカパー！4K総合」を開局する。

「スカパー！4K映画」は、話題の洋画・邦画はもちろん、過去の名作など幅広いジャンルの作品を年間50本程度放送予定。高精細な4Kの映像で鮮やかな臨場感あふれる作品を鑑賞することが出来る。3月の主なラインナップは『ネイチャー』『時をかける少女 4K Scanning』『蘇える金狼 4K Scanning』『野獣死すべし 4K Scanning』『スターチャンネル presents 恋するリベラーチェ［R15+指定］』などを予定している。

「スカパー！4K総合」は、音楽、スポーツ、ドキュメンタリー、劇場公演などさまざまなジャンルの番組からなる総合編成チャンネル。スカパー！初の音楽祭『スカパー！音楽祭 2015』をはじめ、日本初となる４Ｋ生中継『阪神タイガース×中日ドラゴンズ』、３月３日で無期限活動停止に入るBerryz工房の『完全生中継！ Berryz工房ラストコンサート 2015 Berryz 工房行くべぇ?!』、浅田真央や高橋大輔らによる『クリスマス オン アイス 2014』、『熊川哲也Ｋバレエカンパニー Spring 2015「シンデレラ」』など盛りだくさんの編成となっている。ラインナップや番組についての詳細は特設サイトを参照。