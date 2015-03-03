過去作でランド・カルリシアン役を演じたビリー・ディー・ウィリアムズ (C)BANG Media International

2015年12月18日に公開予定の『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』を皮切りに幕を開ける新たな『スター・ウォーズ』3部作に、同シリーズの過去作でランド・カルリシアン役を演じたビリー・ディー・ウィリアムズが、カメオ出演する可能性があるという。

ビリーは、『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』と『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』でハン・ソロの悪友であるランド・カルリシアンを熱演。最新作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』には登場しないものの、続く2部と3部に出演予定があるらしく、ある関係者がザ・サン紙に「おもしろいカメオ出演になるでしょうね。ビリーは絶対にやると思います」と話している。

その一方で、アラブ首長国連邦のアブダビで行われた本作の空中撮影を担当した1人のパイロット、アンディ・ネトルトンは「J・J・エイブラムス監督と英コメディアンのサイモン・ペッグが僕たちの隣に座っていたんですよ。また、僕がサラダカウンターでレタスときゅうりを取ろうとしていたらサイモン・ペッグが隣に立っていました。不思議な経験でしたね。彼らは一般人のようでした。映画の中ではスポットライトを浴びているのに」と現場でサイモン・ペッグを見たことをザ・ナショナル紙に明かしており、どうやらサイモンもカメオ出演するのではないかと囁かれている。

そんなサイモンは、以前に本作の撮影現場に訪れたことを明かしており「素晴らしいよ。僕は『スター・ウォーズ』が大好きだからね。何が起きているのか全部見たいくらいだよ。撮影現場は本当に夢のようだった。ただ、スタントマンをは見たくないね。映画の世界から現実に引き戻されてしまうから」と語っていたものの、出演に関しては「『スター・ウォーズ』は大好きだけど、見ている観客たちに『え、サイモン・ペッグがいるじゃん』って思われたくないんだよ」と話していた。

