インスタグラムに投稿された婚約指輪の写真 (C)BANG Media International

レディー・ガガが16日、自身のインスタグラムにハート型のダイヤモンドの婚約指輪を投稿し、恋人であるテイラー・キニーと婚約したことを発表した。

2月14日のバレンタインデーに、テイラーがガガにプロポーズしたという噂が飛び交っていたが、翌々日の16日に2人は婚約を発表。モノクロに加工された婚約指輪の写真とともに、ガガは「バレンタインに彼が私にハートをくれたの、私はイエスって言ったわ!」とコメントを添えている。2人はニューヨークにある、ガガの両親が経営するイタリアンレストラン「ジョアンナ・トラットリア」で家族とともに婚約を祝ったという。

2人はガガの楽曲「ユー・アンド・アイ」のミュージックビデオの撮影がきっかけで知り合い、2011年より交際を開始。昨年10月に、スケジュールの都合で結婚式の行うことが難しいため、お互いがどれだけ大切な存在であるかを証明するための誓いの儀式を行っている。ある関係者はこの儀式について次のように語っていた。「結婚式を計画する時間はなく、愛する人たちを集め、どれだけお互いが大事かということを示す機会を設けることにしたんです。ガガの家族と、親しいアーティストやデザイナーの友人たちだけのためのものでした」

