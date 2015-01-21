BSスカパー！では2月11日、でんぱ組.incが代々木第一体育館で行うワンマンライブ「でんぱーりーナイト de パーリー」を独占生中継する。

古川未鈴、相沢梨紗、夢眠ねむ、成瀬瑛美、最上もが、藤咲彩音の6人からなるアイドルグループ、でんぱ組.inc。国内のみならず海外からも支持を集め、台北やジャカルタのファッションイベントに参加するなど、アジアを舞台に活躍している。2月18日にはニューアルバム『WWDD』もリリースされる予定で、その勢いはますます加速していくこと必至だ。番組では記念すべき彼女らの初アリーナ公演となる代々木第一体育館でのライブの模様を、当日の興奮そのままに生中継でおくる。

さらにスペースシャワーTVでは2、3月にかけて、でんぱ組.incを大特集。生放送番組へのゲスト出演やドキュメンタリー番組、昨年5月に行われた初の日本武道館公演のアンコール放送、独占インタビューを交えたライブ番組などを通じ、彼女たちの魅力を余すところなく伝えていく。

『SPACE SHOWER TV presents でんぱ組.inc 代々木第一体育館ワンマン 「でんぱーりー ナイトdeパーリー」 ライブ生中継スペシャル』はBSスカパー！にて2月11日(15:00～)放送。