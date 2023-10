サンリオキャラクターであるにも関わらずサンリオピューロランドへの"出入り禁止処分"を受けていた「ぐでたま」が13日、東京・サンリオピューロランド内で開催されたイベント「ぐでたまのやるきのない?!イベント~踊ったりする?~(仮)」にて、"出入り禁止処分"が正式に解除された。

「ぐでたま」は、たまごをモチーフに2013年にサンリオが開発したキャラクターで、「食べキャラ総選挙」で、第1位の「KIRIMIちゃん.」に次いで第2位を獲得。惜しくも商品デビューを逃し、「順位とか どーでもいい」とやる気のない発言をしていたが、ファンからの声を受けてデビュー。これまで無許可でパレード「ARIGATO EVERYONE!」に出演したり、「ぐでーてぃんぐ(ぐでたまによるグリーティング)」を実施し、ゲストの通行を妨害するなどやりたい放題だったため、正式に「ピューロランド出入り禁止処分」となっていた。

これを受けて、相棒の「ニセたまさん」の思いつきで「ピューロランド」に入れないため外観にて「出入り禁止グリーティング」を敢行。このグリーティングでのがんばりが認められて出入り禁止処分が仮解除となり、今回ピューロランド内でのイベントが実施できることになったという。イベント当日は、「ぐでたま」と「ニセたまさん」が集まった子供たちと一緒に「ぐでたま体操」を実施。「ニセたまさん」が子供たちに振付をレクチャーし、音楽に合わせて「ぐでたま体操」を踊り、「ぐでたま」と「ニセたまさん」が「ショートアニメ」を実演するなど、会場は大盛況。こうしたがんばりが認められ、ピューロランドの偉い人より、正式に「出入り禁止処分」の撤回の承諾を得ることができたという。

「ぐでたまのやるきのない?!イベント~踊ったりする?~(仮)」は、「ぐでたま」と「ニセたまさん」が出演するイベント。期間中は「ぐでらいす」(1,200円)や「あんにんどうふメンタルII」(500円)といったオリジナルメニューなども数量限定で販売されている。

■「ぐでたまのやるきのない?!イベント~踊ったりする?~(仮)」概要

開催日:9月13日~15日

ライブショー(知恵の木ステージ):17:10~

ぐでーてぃんぐ(キャラクターフードコート):11:00~

ぐでーてぃんぐ(サンリオタウン1階):12:00~、13:40~(14日と15日は15:30~の回あり)



(C)1976, 2009 SANRIO CO., LTD.

(C)2013, 2014 SANRIO CO., LTD.