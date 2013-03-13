満3歳～満12歳の子供を対象にビデオリサーチが年2回(6月と12月)実施している「キャラクターと子供マーケット調査」の2012年12月の調査結果が公表された。

キャラクター人気度ベスト20 キャラクター人気度ベスト20(男女)

今回調査した125のキャラクターのうち、子供が選ぶ人気度1位は『ドラえもん』(74.9%)で、2009年6月の調査以来8回連続1位を獲得。続く2位は『となりのトトロ』と『ミッキーマウス』(62.4%)、4位は『太鼓の達人』(60.6%)、5位は『スーパーマリオ』(60.1%)というベスト5となった。そして6位に『トムとジェリー』、7位に『スティッチ』、8位に『ポケットモンスター』、9位に『Qoo』と『コアラのマーチ』が続いている。10位以内のうち、平成生まれのキャラクターはスティッチ、ポケットモンスター、太鼓の達人、Qooの4つとなる。

また、満3歳～満12歳の子供を持つ母親の人気度1位は『となりのトトロ』(64.3%)で、こちらは7回連続第1位を獲得。安定した人気を伺い知ることができ、2位は『ミッキーマウス』(56.6%)、3位に『ミッフィー』(54.1%)がランクイン。そして4位は『アルプスの少女ハイジ』(52.2%)、5位は『サザエさん』(51.9%)と、昭和生まれのキャラクターが占めており、子供側のランキングに比べると海外産のキャラクターが多いこともあげられる。

年代別 パソコン利用状況 インターネットですること

なお、子供のランキングには、ゲームのキャラクターが4つ入っているにも関わらず、母親のランキングにゲームのキャラクターが一切入っていない。その傾向は20位以内も同様で、子供側には20位に『星のカービィ』が入っているものの、母親側には0という結果となっている。

さらに今回は「子供のPC・インターネット利用状況」についてもアンケートを実地。その結果、全体の44.2%がパソコンを使っており、利用者の86.4%がインターネットへアクセスしていることがわかった。利用目的で見てみると「Webサイトの閲覧･検索」(79.7%)が最も多く、次点が「動画のダウンロード」(30.5%)、「オンラインゲームで遊ぶ」(27.5&)となった。よく見るサイトは「YouTube」(43.6%)、「Yahoo!キッズ」(34.7%)という結果に。

このアンケートは、2012年12月3日(月)～12月9日(日)までの間、東京駅を中心とした半径20km圏内に住む、満3歳～満12歳の男女617人(中学生を除く)を対象に行われている。

2つのランキングの詳細は以下のとおり。

■子供(満3歳～満12歳)のキャラクター人気度ベスト20

1位 ドラえもん 74.9%

2位 となりのトトロ 62.4%

2位 ミッキーマウス 62.4%

4位 太鼓の達人 60.6%

5位 スーパーマリオ 60.1%

6位 トムとジェリー 54.6%

7位 スティッチ 53.8%

8位 ポケットモンスター ベストウイッシュ 51.9%

9位 Qoo 51.7%

9位 コアラのマーチ 51.7%

11位 サザエさん 51.1%

12位 くまのプーさん 50.4%

13位 リラックマ 50.2%

14位 トイ・ストーリー 49.9%

15位 ミニーマウス 48.5%

16位 ちびまる子ちゃん 47.0%

17位 チップ＆デール 44.6%

18位 ひつじのショーン 44.2%

19位 はなかっぱ 43.9%

20位 星のカービィ 43.4%



■母親のキャラクター人気度ベスト20

1位 となりのトトロ 64.3%

2位 ミッキーマウス 56.6%

3位 ミッフィー 54.3%

4位 アルプスの少女ハイジ 52.2%

5位 サザエさん 51.9%

6位 くまのプーさん 51.5%

7位 ミニーマウス 51.1%

8位 スヌーピー(ピーナッツ) 50.4%

9位 ドラえもん 47.2%

10位 ドナルドダック 44.2%

11位 ピーターラビット 42.9%

12位 リラックマ 42.5%

13位 あらいぐまラスカル 39.9%

13位 うっかりペネロペ Pénélope tête en l'air 39.9%

13位 バーバパパ 39.9%

16位 トイ・ストーリー 39.7%

17位 ムーミン 39.4%

18位 ハローキティ 38.9%

19位 リサとガスパール 37.9%

20位 チップ＆デール 37.6%

