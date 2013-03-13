満3歳～満12歳の子供を対象にビデオリサーチが年2回(6月と12月)実施している「キャラクターと子供マーケット調査」の2012年12月の調査結果が公表された。

キャラクター人気度ベスト20

キャラクター人気度ベスト20(男女)

今回調査した125のキャラクターのうち、子供が選ぶ人気度1位は『ドラえもん』(74.9%)で、2009年6月の調査以来8回連続1位を獲得。続く2位は『となりのトトロ』と『ミッキーマウス』(62.4%)、4位は『太鼓の達人』(60.6%)、5位は『スーパーマリオ』(60.1%)というベスト5となった。そして6位に『トムとジェリー』、7位に『スティッチ』、8位に『ポケットモンスター』、9位に『Qoo』と『コアラのマーチ』が続いている。10位以内のうち、平成生まれのキャラクターはスティッチ、ポケットモンスター、太鼓の達人、Qooの4つとなる。

また、満3歳～満12歳の子供を持つ母親の人気度1位は『となりのトトロ』(64.3%)で、こちらは7回連続第1位を獲得。安定した人気を伺い知ることができ、2位は『ミッキーマウス』(56.6%)、3位に『ミッフィー』(54.1%)がランクイン。そして4位は『アルプスの少女ハイジ』(52.2%)、5位は『サザエさん』(51.9%)と、昭和生まれのキャラクターが占めており、子供側のランキングに比べると海外産のキャラクターが多いこともあげられる。

年代別 パソコン利用状況

インターネットですること

なお、子供のランキングには、ゲームのキャラクターが4つ入っているにも関わらず、母親のランキングにゲームのキャラクターが一切入っていない。その傾向は20位以内も同様で、子供側には20位に『星のカービィ』が入っているものの、母親側には0という結果となっている。

さらに今回は「子供のPC・インターネット利用状況」についてもアンケートを実地。その結果、全体の44.2%がパソコンを使っており、利用者の86.4%がインターネットへアクセスしていることがわかった。利用目的で見てみると「Webサイトの閲覧･検索」(79.7%)が最も多く、次点が「動画のダウンロード」(30.5%)、「オンラインゲームで遊ぶ」(27.5&)となった。よく見るサイトは「YouTube」(43.6%)、「Yahoo!キッズ」(34.7%)という結果に。

このアンケートは、2012年12月3日(月)～12月9日(日)までの間、東京駅を中心とした半径20km圏内に住む、満3歳～満12歳の男女617人(中学生を除く)を対象に行われている。

2つのランキングの詳細は以下のとおり。

■子供(満3歳～満12歳)のキャラクター人気度ベスト20
1位　ドラえもん　74.9%
2位　となりのトトロ　62.4%
2位　ミッキーマウス　62.4%
4位　太鼓の達人　60.6%
5位　スーパーマリオ　60.1%
6位　トムとジェリー　54.6%
7位　スティッチ　53.8%
8位　ポケットモンスター ベストウイッシュ　51.9%
9位　Qoo　51.7%
9位　コアラのマーチ　51.7%
11位　サザエさん　51.1%
12位　くまのプーさん　50.4%
13位　リラックマ　50.2%
14位　トイ・ストーリー　49.9%
15位　ミニーマウス　48.5%
16位　ちびまる子ちゃん　47.0%
17位　チップ＆デール　44.6%
18位　ひつじのショーン　44.2%
19位　はなかっぱ　43.9%
20位　星のカービィ　43.4%

■母親のキャラクター人気度ベスト20
1位　となりのトトロ　64.3%
2位　ミッキーマウス　56.6%
3位　ミッフィー　54.3%
4位　アルプスの少女ハイジ　52.2%
5位　サザエさん　51.9%
6位　くまのプーさん　51.5%
7位　ミニーマウス　51.1%
8位　スヌーピー(ピーナッツ)　50.4%
9位　ドラえもん　47.2%
10位　ドナルドダック　44.2%
11位　ピーターラビット　42.9%
12位　リラックマ　42.5%
13位　あらいぐまラスカル　39.9%
13位　うっかりペネロペ Pénélope tête en l'air　39.9%
13位　バーバパパ　39.9%
16位　トイ・ストーリー　39.7%
17位　ムーミン　39.4%
18位　ハローキティ　38.9%
19位　リサとガスパール　37.9%
20位　チップ＆デール　37.6%