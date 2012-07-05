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『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム／白き レシラム」』の2作品の人気投票が5月24日から行われ、集計の結果、約30万票差を付けて「ビクティニと白き英雄 レシラム」が勝利。これを受けて同作が7月12日(木)19時からテレビ東京系列6局ネットで放送される。

2011年夏、2作品同日公開された両作は、1つのストーリーをベースに伝説のポケモンであるゼクロムとレシラムがそれぞれ主役として活躍するほか、登場するポケモン、シーン、セリフや音楽の違いなど見どころの多い作品。今回の投票では『ビクティニと黒き英雄 ゼクロム』が98万9,305票、『ビクティニと白き英雄 レシラム』が130万255票を獲得し、『～レシラム』が勝利した。得票数の多かった方をテレビで放送するという新たな試みは、さらなる反響を呼ぶこととなる。

投票は同局の「あにてれ」特設サイト、アニメ『ポケットモンスター』放送中のデータ放送画面(6月7日･14日･21日放送分)で行い、結果総数220万票を超える応募が集まっていた。