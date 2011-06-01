キデイランドは、サンエックスとバンプレストの協力のもと、「リラックマストア東京駅店」と「カピバラさんキュルッとショップ東京駅店」を2011年7月1日(金)、「東京駅一番街 東京キャラクターストリート」にオープンする。

東京一番街は、東京駅八重洲口に直結した東京の玄関口で、海外も含めた東京圏以外の人たちも多く訪れる場所。そのエリア内にある東京駅の新名所、人気観光スポットでもあるキャラクターストリートにリニューアルオープンする「リラックマストア東京駅店」と、新たにオープンする運びとなった「カピバラさんキュルッとショップ東京駅店」はこの立地を活かし、キャラクターファンたちに旬な情報を発信。キャラクターの魅力、世界観を伝え、幅広い層のファンを作っていくためのショップを目指すとしている。

リラックマストア東京駅店

「リラックマストア」は、人気キャラクター「リラックマ」の世界観をより広く、深くユーザーに伝えたいというコンセプトの下に、キデイランドとサンエックスのコラボレーションから生み出されたオフィシャルショップ。

「リラックマストア東京駅店」は、"Happy life with Rilakkuma"(幸せな生活はリラックマと共に)をコンセプトにしたリラックマの専門ショップ。ホワイトベースの明るい店内(26坪)には約3,000アイテム(ライセンス商品含む)の商品が並び、ほかにはない品揃えやここでしか手に入らない限定商品など、かわいらしさが随所にちりばめられ、常にリラックマに浸れ、癒されるショップとなっている。

カピバラさんキュルッとショップ東京駅店

「カピバラさんキュルッとショップ東京駅店」は、「ミドリの草原にようこそ」をコンセプトに、ゲストがほっとできるようなナチュラル空間をお届け。手にとる人を思わず笑顔にしてしまう、カピバラさんの癒されグッズがたくさん詰まったカピバラさんのオフィシャル専門店となっている。

グリーンと淡いブルーで統一された9坪の店内は、女性だけで構成されたチーム「TRYWORKS」が生み出したカピバラさんたちや仲間たちのかわいいイラストが描かれている。ぬいぐるみを中心に、約1,000アイテムの商品が並び、ここでしか手に入らないオリジナル商品や限定商品など、カピバラさんファンが思わず頬ずりしたくなるほどかわいらしく魅力あるグッズを多数展開予定。