サンリオは27日、ハローキティをデザインした純金製トランプや純金名刺、純金アートを発表した。10月3日よりサンリオオンラインショップを中心に、受注生産方式で発売するという。

「ハローキティ純金トランプ」は、三菱マテリアル独自の精密圧延技術により純金(純度99.99%)を薄板に加工、保護ラミネートを施した上にデザインを直接印刷し製造されたもの。トランプは54枚セット(ジョーカー2枚含む)で、専用の桐箱が付属する。トランプ1枚の寸法は58×89mm(ブリッジサイズ)で、金重量は0.73g/枚、純金の厚さは約7ミクロン。

カードの裏側は、ロンドン生まれというキティ(体重がリンゴ3個分、身長はリンゴ5個分という設定)にちなんで、ユニオンジャックとリンゴを組み合わせた背景デザインとなっている。気になる価格は、567,000円。

「ハローキティ 純金名刺」は和文または英文での名入れが可能な、その名のとおりの純金製名刺。デザインは、ハート柄とクローバー柄の2種類が用意されている。寸法は約80×48mmで、金重量は1g(純度99.99%)。1枚あたりの価格は12,600円。

「ハローキティ 純金名刺」

「ハローキティ純金アート」はベルサイユ宮殿を背景としたデザインのアート。寸法は約290×200mmで、金重量は20g(純度99.99%)。額縁も付属し、こちらの寸法は約440(W)×25(D)×360(H)mmとなる。価格は330,000円。

3アイテムとも受注は、サンリオオンラインショップ、サンリオ楽天市場店、サンリオオンラインショップYahoo!店、Shopping@Sanrioサンリオモバイルショップ(携帯: http://shop.sanrio.jp/ )アイラブサンリオ通販(携帯: http://mshop.sanrio-ce.com/ )にて行うとしている。

また、下記の3店舗において各店1セット限りで「ハローキティ純金トランプ」と「ハローキティ純金アート」(大阪タカシマヤのみ)を現物展示販売する予定。限定数販売後は予約も受け付ける。