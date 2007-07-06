サンリオと三越 日本橋本店は24日から、東京・日本橋の三越本店においてハローキティ商品の販売イベント「ハローキティセレクション」を開催する。同イベントでは、390万円の高級ドッグハウスをはじめ、今回のイベントのために特別制作した限定商品などを販売するという。イベント開催期間は30日まで。

天蓋のようなデザインのドッグハウス「ドッグハウス・バイ・カミンズプリンス・ウィズ・ハローキティ」は、高級ペット用品ブランド「カミンズ」とハローキティとのコラボレーション商品で、390万円で販売。トップから側面、台座に至るまで約7,600個のクリスタルガラスが使われているという。台座となるクッション部分には、カミンズにおけるドッグハウスのフラッグモデル「カミンズプリンス」をベースに、ハローキティの顔をデザイン。顔の輪郭や目、鼻、リボン部分にもクリスタルガラスが使用されており、同イベント用に1台限定で制作された。

さらには、クリスタルガラスを1万個以上使ったという「ハローキティ・パーティー・バッグ」も限定1個を84万円で販売。このほか、タレントの中川翔子さんや女優の志田未来さんとのコラボレーション商品など、既に発売された商品も含め約800種類のハローキティ商品を取り揃える予定。

同会場では、ファミリー向けのイベント「キティちゃんのおうちへようこそ」も同時開催。ハローキティーデザイナー・山口祐子さんのサイン会やハローキティー写真撮影会(有料)などを行う。

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