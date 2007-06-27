23日と24日、千葉市・幕張メッセにて「第26回次世代ワールドホビーフェア」が開催された。子供向けの人気ゲームや人気ホビーが多く集まるとあって、今回も家族連れを中心に多くの来場者が会場に詰め掛けた。記事では写真を中心に、注目ホビーをまとめて紹介していきたい。なお昨年の初夏開催分は東京・札幌の2会場で行われたが、本年度は東京会場のみの開催となっている。
任天堂
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任天堂ブースでは、ぶつからないように広々としたスペースでWiiソフトを展示。ほかのブースが原色中心で情報を詰め込んでいるだけに、逆に目立っていた印象
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Wiiの基本を体験できるブースのほか、ニンテンドーDS(以下、DS)本体をスライドさせて楽しむ『スライドアドベンチャー マグキッド』(右)をはじめとしたDSソフトの展示も行われていた
ポケモン
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夏の劇場用アニメの公開を間近に控えたポケモンブース。今回はDSを使った配信などは行われなかったが、それでもステージイベントを中心にたくさんの人が足を止めていた
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男の子向けの展示内容が中心だったポケモンブースだが、今回はガールズスペシャルと題して女の子向けのブースも設置。パステル調のカラーリングがなかなか新鮮
セガ
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夏はやっぱりムシキングの季節! 新作DSソフト『甲虫王者ムシキング スーパーコレクション』の試遊台が人気となっていた。シンボルの巨大カブトムシがちょっとキモい?
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任天堂のゲームボーイアドバンス用ソフトをベースに、セガが開発したアーケード用の『リズム天国』。ノリのいいリズムゲームがそのまま楽しめるようになっている。今秋稼動予定
タカラトミー
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タカラトミーの注目ホビーがこちらの「チョロQデッキシステム」。立体カードを組み合わせ、チョロQ同士で対戦ができる新機軸のシリーズ。第1弾は6月末発売予定
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ボディ(左列)・リヤ(中央)・フロント(右列)の3種の立体カードを重ねて外すだけでチョロQが完成。組み合わせでマシンの性能が変化する