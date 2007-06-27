任天堂ブースでは、ぶつからないように広々としたスペースでWiiソフトを展示。ほかのブースが原色中心で情報を詰め込んでいるだけに、逆に目立っていた印象

Wiiの基本を体験できるブースのほか、ニンテンドーDS(以下、DS)本体をスライドさせて楽しむ『スライドアドベンチャー マグキッド』(右)をはじめとしたDSソフトの展示も行われていた