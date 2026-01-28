吉野家は1月26日11時から、著名人が推す吉野家の人気メニューを期間限定で販売する「みんなの推しの家」第2弾を全国の吉野家店舗で販売開始した。

「みんなの推しの家」第1弾では、吉野家社長の成瀨氏、新日本プロレスの棚橋弘至選手、上村優也選手のそれぞれのこだわりの組み合わせを「推しメニュー」として販売した。

今回の第2弾では、同店のCMキャラクターで出演するモデルの藤田二コル氏、1月26日から同店とコラボしている白銀ノエル氏、同店実技グランドチャンピオンの奥村和也店長のそれぞれの「推しメニュー」を販売する。

藤田二コル氏の推しメニューは、「牛丼(並盛)＋キムチ＋半熟玉子＋とん汁」(987円)の組み合わせ。

推しの食べ方は、「1,まずはキムチと牛丼(お肉とご飯)で楽しむ」「2,途中で半熟玉子を乗せて味変する」「3,野菜も摂りたいので、とん汁でそこをおぎなう」の3ステップ。

白銀ノエル氏の推しメニューは、「牛丼(大盛)＋クワトロチーズ＋ねぎ玉子＋しじみ汁」(1,292円)の組み合わせ。

推しの食べ方は、「1,まずは右半分にクワトロチーズトッピングして食べる(ご飯にまぜるとあつあつとろけて美味しい! )」「2,途中でしじみ汁を飲みつつ、残った左半分にねぎ玉子をのせて食べる(締めにピッタリ!)」「3,ガッツリ&さっぱりなトッピングをそれぞれ頼むので満足度最高! 牛丼大盛はマスト!」の3ステップ。

奥村和也店長の推しメニューは「牛丼(大盛)＋ねぎ半熟玉子＋から揚げ(単品)」(1,064円)の組み合わせ。

推しの食べ方は、「1,注文の際、玉子を半熟玉子に変更する」「2,はじめに牛丼大盛の真ん中にポケットを作り、そこにねぎ玉子を入れる」「3,半熟玉子とねぎをよくかき混ぜて、中央から食べる」の3ステップ。

なお、一部販売していない店舗もある。

