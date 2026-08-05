「JAXA」のニュースまとめ

日本の航空宇宙開発政策を一手に担う研究・開発機関である「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」。地球を観測する人工衛星や、宇宙の謎の解明に向けた観測衛星、探査機、そしてそれらを打ち上げるロケットの開発、運用などを行うほか、国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」の運用・管制、宇宙飛行士の育成、高速飛行機の開発など、さまざまな研究を行っている同研究機構の宇宙の謎に関する研究成果や、各研究機関などとの連携、ロケットの打ち上げ、人工衛星の機体公開など、最新の話題をお届けします。