H3ロケット9号機が、8月11日4時23分31秒に打ち上げられた。快晴とまではいかないものの、天候が回復。今回、初の夜打ちとなったH3ロケットは、正常に飛行を続け、地上からは、第1段の燃焼終了まで見ることができた。本記事ではまず、記者会見レポートの前に、打ち上げの様子を動画と写真でお届けしたい。

  • まさに地上に生まれた太陽のような輝き!

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  • H3ロケット9号機が飛び立つと、周囲は朝のような明るさに

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  • 固体ロケットブースタ(SRB-3)の点火直後

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  • アンビリカルケーブルが外れた瞬間

    アンビリカルケーブルが外れた瞬間

  • 夜打ちなのでSRB-3の光が特にまぶしい

    夜打ちなのでSRB-3の光が特にまぶしい

  • 日の出前の夜空を上昇するH3ロケット

    日の出前の夜空を上昇するH3ロケット

  • 雨は降らなかったものの、雲が多かった

    雨は降らなかったものの、雲が多かった

  • これは雲を突き抜けたところ

    これは雲を突き抜けたところ

  • SRB-3がまぶしすぎて、機体が良く見えない

    SRB-3がまぶしすぎて、機体が良く見えない

  • SRB-3分離。第1段の燃焼終了まで追跡できた

    SRB-3分離。第1段の燃焼終了まで追跡できた

【動画】射点固定ズーム動画

【動画】射点固定ワイド動画

【動画】手動追尾動画

  • 衛星分離が伝えられると、関係者は歓喜に沸いた

    衛星分離が伝えられると、関係者は歓喜に沸いた

  • 打ち上げ後、明るくなってきてからの射点の様子

    打ち上げ後、明るくなってきてからの射点の様子

大塚実

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