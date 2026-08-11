H3ロケット9号機が、8月11日4時23分31秒に打ち上げられた。快晴とまではいかないものの、天候が回復。今回、初の夜打ちとなったH3ロケットは、正常に飛行を続け、地上からは、第1段の燃焼終了まで見ることができた。本記事ではまず、記者会見レポートの前に、打ち上げの様子を動画と写真でお届けしたい。
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H3ロケット9号機が、8月11日4時23分31秒に打ち上げられた。快晴とまではいかないものの、天候が回復。今回、初の夜打ちとなったH3ロケットは、正常に飛行を続け、地上からは、第1段の燃焼終了まで見ることができた。本記事ではまず、記者会見レポートの前に、打ち上げの様子を動画と写真でお届けしたい。
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