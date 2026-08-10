H3ロケット9号機が射場に姿を現した。機体は8月10日14時より、大型ロケット組立棟(VAB)から第2射点(LP2)への移動を開始。現地の天候は回復しつつあり、青空も見える中、30分ほどかけて移動を完了した。今回のロケットのコンフィギュレーションは、最も一般的なH3-22S形態。打ち上げ日時は、8月11日の4時23分31秒を予定している。

射点に到着したH3ロケット9号機

【動画】タイムラプス動画(30分→30秒)。H3ロケットとして、昼間の機体移動は久しぶり

機体移動のちょうど中間あたりの位置

機体から出ているアンビリカルケーブル

今回はプレスの人数も少なかった印象だ

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