H3ロケット9号機が射場に姿を現した。機体は8月10日14時より、大型ロケット組立棟(VAB)から第2射点(LP2)への移動を開始。現地の天候は回復しつつあり、青空も見える中、30分ほどかけて移動を完了した。今回のロケットのコンフィギュレーションは、最も一般的なH3-22S形態。打ち上げ日時は、8月11日の4時23分31秒を予定している。

  • 射点に到着したH3ロケット9号機

    射点に到着したH3ロケット9号機

【動画】タイムラプス動画(30分→30秒)。H3ロケットとして、昼間の機体移動は久しぶり

  • 大型ロケット組立棟(VAB)から姿を現し始めた機体

    大型ロケット組立棟(VAB)から姿を現し始めた機体

  • 搭載する準天頂衛星システム「みちびき7号機」のロゴ

    搭載する準天頂衛星システム「みちびき7号機」のロゴ

  • フェアリングの反対側には、みちびきシリーズなど別のロゴがあった

    フェアリングの反対側には、みちびきシリーズなど別のロゴがあった

  • VABから完全に出た。今回は最も見慣れたH3-22S形態だ

    VABから完全に出た。今回は最も見慣れたH3-22S形態だ

  • 射点への運搬には、移動発射台(ML5)を使用する

    射点への運搬には、移動発射台(ML5)を使用する

  • ML5の中にいる作業員と比べると、その大きさが分かる

    ML5の中にいる作業員と比べると、その大きさが分かる

  • 機体移動中は、機体把持装置でしっかりキャッチ

    機体移動中は、機体把持装置でしっかりキャッチ

  • 機体移動のちょうど中間あたりの位置

    機体移動のちょうど中間あたりの位置

  • 機体から出ているアンビリカルケーブル

    機体から出ているアンビリカルケーブル

  • 今回はプレスの人数も少なかった印象だ

    今回はプレスの人数も少なかった印象だ

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大塚実

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