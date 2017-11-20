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「置鮎龍太郎」の最新情報・話題まとめ

青二プロダクション所属。男性。1969年11月17日生まれ。福岡県出身。青二塾大阪校6期卒業。主な出演作品はアニメ『BLEACH』(朽木白哉)、『遙かなる時空の中で-八葉抄-』(アクラム)、『鋼の錬金術師』(スカー)、『テニスの王子様』(手塚国光)、『遊☆戯☆王』(本田ヒロト)、『機動戦士ガンダムＳＥＥＤ』(アンドリュー･バルトフェルド)、『Ｄｒ.スランプ』(Ｄr.マシリト、摘突詰)、『ＣＬＡＮＮＡＤ－クラナド－』(古河秋生)、『天使なんかじゃない』(瀧川秀一)、『地獄先生ぬ～べ～』(鵺野鳴介：ぬ～べ～)、『金色のガッシュベル！！』(高嶺清太郎)など。

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