「置鮎龍太郎」の最新情報・話題まとめ
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2018年08月09日(木)
TVアニメ『学園BASARA』、第2弾KVや豊臣秀吉ほか登場キャラ第5弾を公開
アニメ 08/09 17:00
「学園BASARA」恋の予感漂うキービジュアル＆追加キャスト公開、OPはエイトラ
コミック 08/09 17:00
2018年08月04日(土)
テニプリ新作OVA第2弾はダブルス2試合、第3弾は関東大会の不二vs切原
コミック 08/04 00:00
2018年07月19日(木)
「バトルスタディーズ」ムービーコミック化、主人公・狩野笑太郎は置鮎龍太郎
コミック 07/19 00:00
2018年07月05日(木)
大迫力の映像で観客を魅了、『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』先行上映会
アニメ 07/05 20:57
2018年07月04日(水)
「JIN-仁-」の村上もとかが描く、新たな幕末医療マンガがグラジャンで
コミック 07/04 16:49
『テニスの王子様BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』、キャストコメントを紹介
アニメ 07/04 00:00
テニプリOVA「手塚vs跡部」、諏訪部が「全身の毛穴をブチ開けてごらんください！」
コミック 07/04 00:00
2018年06月15日(金)
アニメ「あそびあそばせ」3人娘がとんでもない顔したキービジュ＆PV公開
コミック 06/15 18:39
2018年06月04日(月)
テニプリOVA「手塚 vs 跡部」場面カット公開、挿入歌は手塚と跡部のデュエット
コミック 06/04 00:00
2018年06月01日(金)
アニメ「あそびあそばせ」7月8日放送スタート、渋谷駅に看板も掲出
コミック 06/01 11:31
2018年05月25日(金)
アニメ「信長の忍び～姉川・石山篇～」追加キャストに種崎敦美、佐倉綾音ら7名
コミック 05/25 18:00
2018年04月28日(土)
TVアニメ『あそびあそばせ』、追加キャストを一挙公開
アニメ 04/28 10:00
アニメ「あそびあそばせ」置鮎龍太郎、井上ほの花、悠木碧ら追加キャスト10名発表
コミック 04/28 10:00
2018年04月11日(水)
映画「ママレ」にアニメの光希役・國府田マリ子と遊役・置鮎龍太郎が太鼓判
コミック 04/11 17:28
2018年04月02日(月)
「蒼天の拳 REGENESIS」追加声優発表、大川ぶくぶら寄稿の攻略読本も発売決定
コミック 04/02 18:00
2018年03月27日(火)
2018年03月07日(水)
「だんだらごはん」3巻で特製アクキー進呈、サイン色紙がもらえるキャンペーンも
コミック 03/07 18:26
2018年02月24日(土)
「蒼天の拳 REGENESIS」キービジュ、キャイ～ンMCの特番など7大発表
コミック 02/24 00:00
2018年02月11日(日)
2018年02月04日(日)
テニプリ応援上映「ルール通りにテニスをやらんか」に皆川、置鮎、永井がツッコミ
コミック 02/04 23:38
2018年01月27日(土)
西武鉄道、アニメ『ちちぶでぶちち』制作 - 声優・黒沢ともよ起用
鉄道 01/27 22:14
2018年01月24日(水)
声優・森嶋秀太が漫画と共に歩んできた人生を語る - 『コミックBAR Renta!』一挙放送記念インタビュー
Renta! PR 01/24 19:00
西武鉄道オリジナルアニメ「ちちぶでぶちち」に黒沢ともよ、小野大輔ら
コミック 01/24 16:18
2018年01月11日(木)
関智一率いるヘロQ、舞台版「無限の住人」完結編を上演！小西克幸ら出演
コミック 01/11 10:00
2017年12月28日(木)
「だんだらごはん」ドラマCDに置鮎龍太郎、佐藤拓也、近藤隆ら7名追加
コミック 12/28 00:00
2017年12月06日(水)
小野友樹、KENN、前野智昭らメインキャストがついに集結 -『剣が君』初単独イベントレポート
ゲーム 12/06 19:00
2017年12月04日(月)
TVアニメ『ブラッククローバー』、メインキャスト出演のSPイベント開催決定
アニメ 12/04 11:00
2017年11月20日(月)
TVアニメ『ブラッククローバー』、ヒース・グライス役を置鮎龍太郎が担当
アニメ 11/20 11:00
「ブラッククローバー」ヒース役に置鮎龍太郎、明日放送の第8話より登場
コミック 11/20 11:00
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