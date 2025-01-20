決済サービスの国際ブランドを運営するMasterCardに関する情報をまとめました。クレジットカードだけでなく、デビットカードや、昨今トレンドのタッチ決済(非接触決済)などキャッシュレス関連情報も提供します。
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