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「丸の内の過ごし方」のニュースまとめ

丸ビル開業20周年・新丸ビル開業15周年ANNIVERSARY RENEWAL、進行中。 このカテゴリでは、もっと多彩な色が集まる、わたしを自由にデザインできる街「丸の内」での 様々な過ごし方をご提案します。

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働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。