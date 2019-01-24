「阪神電気鉄道」のニュースまとめ-2019年1月
2019年01月24日(木)
阪急電鉄・阪神電気鉄道など4社「ICOCA」「ICOCA定期券」3/1発売
鉄道 2019/01/24 16:58
2019年01月22日(火)
阪神電気鉄道と台湾・桃園メトロの共通点は? 相互連携協定を締結
鉄道 2019/01/22 21:53
2019年01月19日(土)
関西の鉄道18社局、列車の運転見合わせ時の振替輸送利用方法を変更
鉄道 2019/01/19 06:00
2019年01月15日(火)
「阪神・近鉄つながって10周年」記念ツアー、神戸から直通列車も
鉄道 2019/01/15 21:00
阪神なんば線開業、近鉄と相互直通運転開始から10周年で記念企画
鉄道 2019/01/15 20:49
2019年01月09日(水)
阪神電気鉄道、特別デザイン「タイガースICOCA」2種類を今春発売
鉄道 2019/01/09 18:16
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「阪神電気鉄道」の検索結果
阪神電気鉄道「赤胴車」運行終了へ - 記念グッズをネット限定販売
鉄道 2020/04/30 17:29
阪神電気鉄道「#ほっとはんしんプロジェクト」開始 - 絵画の募集も
鉄道 2020/04/28 19:20
阪神沿線エリア情報 ｜ 阪神ナウ！×マイナビニュース
レジャー PR 2020/03/31 12:00
鉄道ニュース週報 第217回 「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」日本一長い駅名が更新
鉄道 2020/03/22 08:00
阪神電気鉄道「赤胴車」武庫川団地内に設置へ - URと包括連携協定
鉄道 2020/03/16 18:10
阪神電気鉄道、武庫川線に5500系改造「タイガース号」「甲子園号」
鉄道 2020/02/21 17:46
阪神電気鉄道、QRコードを用いた乗車券の実証実験 - 3月から開始
鉄道 2020/02/08 19:41
鉄道ニュース週報 第211回 阪神5000系「ジェットカー」など引退へ - 移動等円滑化とは
鉄道 2020/02/08 07:00
阪神電気鉄道など3/14ダイヤ改正 - 土休日の快速急行、芦屋駅通過
鉄道 2020/01/21 19:05
京都市の交通事情改善の一翼担う? 他路線との「結節」推進する嵐電
鉄道 2020/01/12 07:00