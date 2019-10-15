「FANTASTICS」のニュースまとめ
2019年10月15日(火)
佐野玲於、自分の過去には「絶対戻りたくない」 佐藤大樹は硬派な回答
映画 2019/10/15 16:28
今市隆二の初演技を、小林直己が絶賛! 三代目JSB全員作品は…「監督募集中」
映画 2019/10/15 15:19
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GENERATIONS初紅白の反響に、ボーカル・数原龍友が驚き! 「メンバーを信じる」
芸能 2019/11/26 15:00
FANTASTICS初ホールツアー横浜で終幕、中尾翔太への思いを音楽と演劇で表現
芸能 2019/11/22 14:04
佐野玲於：「シネマファイターズ」第3弾参戦に喜び 「すてきな監督に料…
映画 2019/11/09 14:03
今市隆二、AKIRAの猛プッシュに大照れ! 東京・大阪中継で5人が褒め合う
映画 2019/11/09 12:23
佐藤大樹、25歳誕生日に初写真集発売! ハワイ撮影＆マニアック質問も
ブック 2019/11/01 06:00
GENERATIONS × FANTASTICSコラボも！台風一過の「ドリフェス」で6組熱演
芸能 2019/10/16 09:00
佐野玲於、自分の過去には「絶対戻りたくない」 佐藤大樹は硬派な回答
映画 2019/10/15 16:28
今市隆二の初演技を、小林直己が絶賛! 三代目JSB全員作品は…「監督募集中」
映画 2019/10/15 15:19
EXILEはベストライブ、今市・登坂はドーム! LDH PERFECT YEAR 2020第1弾発表
芸能 2019/09/22 22:21
「LDH PERFECT YEAR 2020」でEXILEのベストライブ、今市＆登坂らのライブ開催決定
芸能 2019/09/22 20:30