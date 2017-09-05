みなさん、ボーイズラブはご存知でしょうか。読んで字のごとく、男性同士の恋愛を描いた漫画や小説のことで、今や女性を中心に大人気となっているのです。

とはいえ、ボーイズラブと一口に言っても作品は様々です。シリアスな泣けるストーリーもあれば、ほのぼのした学園ラブコメもありますし、腹を抱えて笑うギャグ漫画なんかもあります。舞台設定もいろいろで、学校、会社、異世界、時代劇など本当に多種多様なのです。

よく「ボーイズラブ」というのが一つのジャンルだと思われがちですが、細分化されたたくさんのジャンルが存在しています。

当然、人によってどのジャンルが刺さるかは違います。ほのぼのラブコメが好きならハードボイルドなストーリーものは苦手かもしれないし、その逆もまた然りです。

とはいえ、自分自身にどんな作品が合っているのかはなかなかわかりにくいものですよね。そこで今回は、簡単な質問に答えていくだけでぴったりのボーイズラブジャンルがわかるフローチャートをご用意しました。ボーイズラブを代表するジャンルから、ちょっとマニアックなジャンルまで、6つのジャンルのいずれかにいきつく仕組みになっています。各ジャンルのおすすめ作品も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

おすすめジャンル:オメガバース

オメガバースを選んだあなたは人生に刺激を求めるチャレンジャー気質。オカルトやファンタジーなど現実離れしたお話も大好物なのでは？ そんなあなたにぜひ挑戦してほしいのは、BLジャンルの中でも少々上級者向けのオメガバース! 複数の性や発情期、妊娠などファンタジックかつ重厚に練られた世界観が特徴的なジャンルです。

オメガバースでおすすめ作品は『かしこまりました、デスティニー～Answer～上』。西園寺家の執事である宮内(β)は上司である執事長の久藤(α)と深い関係になる。宮内に対して深い愛情を注ぐ工藤だが、宮内は自らがβという引け目から気持ちを抑え込もうとする。そんな久藤の前にハジメ(Ω)が現れ……。

おすすめジャンル:坊主

しっかりした部分とおおらかな部分の両面を持つあなたには、背徳感たっぷりのお坊さんBL、通称"ボーズラブ"をおすすめします。日常生活でお世話になることもあるお坊さんという職業ですが、実際のところどんな仕事なのか、プライベートはどうなっているのかなどは知らない人も多いのでは? ボーズラブで新たな扉を開けましょう!

坊主でおすすめ作品は『坊主かわいや袈裟までいとし』。寺の息子・大円(だいまる)は、12歳の頃に僧侶の資格・得度(とくど)を取るために行った道場で、同じく寺の息子である弥六(みろく)と出会う。そこで、大円と弥六はお互い「寺を継いだら一緒に頭を丸めよう」と約束を交わす。10年の月日が流れ、大円が剃髪のために美容院を訪れると、そこには長髪になった美容師の弥六の姿が!?

おすすめジャンル:ブサイク

王道モノは好きだけど最近は少しマンネリ……そんなふうに感じていませんか? そんなあなたには王道の恋愛ものからちょっとだけ路線をずらしたブサイクBLをおすすめします。パッとしない男の子がイケメンに愛されるブサイクBLは、ボーイズラブならではの関係性の妙を楽しめる人気ジャンルなのです。

ブサイクでおすすめのジャンルは『アイツの大本命』。これまでまったく女性にモテたことのない吉田は、ある日いきなり高校一のモテ男の佐藤から告白される。お互いなんの接点もない相手から告白されて戸惑っていた吉田。だが、その相手が小学生のときにいじめられていたところを助けた佐藤隆彦だったことに気付き……。

おすすめジャンル:リーマン

まじめでしっかりもののあなたには、王道中の王道ともいえるリーマンBLをおすすめします。日常の一コマを切り取りながら描かれるサラリーマンの恋愛模様は、まさに大人が楽しめる王道ラブロマンス! 会社員の方であれば「あるある!」という場面も多くて、職業漫画としても楽しめるでしょう。

リーマンでおすすめのジャンルは『それでも、やさしい恋をする』。28歳の会社員・出口晴海(でぐちはるみ)は、スポーツバーで3歳年下の小野田良(おのだりょう)と出会う。出口は、彼女がいる小野田に対して複雑な感情を抱きながらも、次第に惹かれていく。"友達でいい"、そう思っていたのに、どんどん好きになっていく。3年経ってもその気持ちは消えず、出口はとうとう小野田に告白するも……。

おすすめジャンル:ヤンキー

『狼さん、そろそろ準備はいいですか』(C)山田2丁目/プランタン出版 Canna Comics

学生時代に懐かしさを覚えることのあるあなたには、不動の人気ジャンルともいえるヤンキーBLがおすすめ。ヤンキーものは基本的に学校が舞台になっているので、思う存分学園ラブコメを堪能できます。郷愁と共に少年たちのいちゃいちゃを眺めれば明日の活力がわいてくるはず!

ヤンキーでおすすめのジャンルは『狼さん、そろそろ準備はいいですか』。強面だけど超甘党なヤンキーの中間、突然二年生の後輩から屋上に呼び出される。屋上にいたのは昨日行ったケーキ屋店員の津田。津田から仲良くなりたいとお願いされ、毎日スイーツをごちそうされることに。ある日、中間はお礼にと手作りのお弁当をプレゼントすると、感激のあまりキスで返す津田。なぜ自分と仲良くしたいのか、と疑問を持ち始めた中間は、津田が告白されている場面を目撃してしまい……。

おすすめジャンル:極道

王道をいくあなたには、大人気ジャンルである極道がおすすめです。ハードボイルドでバイオレンスな世界観は、これぞ男の世界! 敵対する組との禁断の恋愛に萌えるもよし、厳しい上下関係が夜になると逆転する"下克上"を楽しむもよし。極道漫画にはBLの魅力がぎゅっと凝縮されています。

極道でおすすめのジャンルは『刺青の男』。本作は極道たちのオムニバスドラマ作品。人の道を踏み外しヤクザになった潟木(かたぎ)と恋に落ちた久保田(くぼた)の正体は……。極道の武藤(むとう)は 愛した女が遺した一人息子のお目付け役となり……。ひとつの街を支配している埜上(のがみ)が目をつけた上玉は実は……。刺青の男たちを終焉に導く謎の男"久保田みつる"、彼を中心に物語は進んでいく。

皆さんにぴったりのBL、見つかりましたか? BLジャンルは幅が広く、今回ご紹介した以外にもまだまだたくさんの萌えが広がっています。また、同じジャンルの中にもいろいろな物語があり、ここで挙げた作品はほんの一例にすぎません。

今回のチャートをきっかけに興味を持ったら、ぜひ同ジャンルで、または別ジャンルにも興味を持っていただけたら幸いです。

