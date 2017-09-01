パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計16作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で9月15日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。
ラインナップは、『君の膵臓をたべたい 分冊版 ＃01』『新装版 ミュージアム 分冊版』『ザ・ファブル』『六本木ブラッククロス』『スモーキング』『サイコメトラー』『織田シナモン信長』『あそびあそばせ』『ハレ婚。』『若林くんが寝かせてくれない』『おとむらいさん』など計16作品(各1～4巻まで)。
君の膵臓をたべたい
高校生の"僕"は、クラスメイト・山内桜良が重病で余命いくばくもないことを偶然知ってしまう。ただし桜良は病人とは思えないほど元気で天真爛漫、内向的な"僕"とは正反対。秘密を共有する2人の奇妙な交流が始まった。住野よるの小説を漫画化し、浜辺美波、北村匠海による実写映画もヒット中。
|
『新装版 ミュージアム 分冊版』(講談社刊、9月14日まで)
|
『ザ・ファブル』(講談社刊、9月14日まで)
|
『六本木ブラッククロス』(講談社刊、9月14日まで)
|
『スモーキング』(講談社刊、9月14日まで)
|
『サイコメトラー』(講談社刊、9月14日まで)
|
『織田シナモン信長』(ノース・スターズ・ピクチャーズ刊、9月12日まで)
|
『あそびあそばせ』(白泉社刊、9月11日まで)
|
『ハレ婚。』(]講談社刊、9月14日まで)
|
『若林くんが寝かせてくれない』(双葉社刊、9月13日まで)
|
『おとむらいさん』(講談社刊、9月14日まで)
(マイナビニュース広告企画:提供 パピレス)
[PR]提供：