『君の膵臓をたべたい 分冊版 ＃01』(双葉社刊、9月11日まで)

パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計16作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で9月15日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『君の膵臓をたべたい 分冊版 ＃01』『新装版 ミュージアム 分冊版』『ザ・ファブル』『六本木ブラッククロス』『スモーキング』『サイコメトラー』『織田シナモン信長』『あそびあそばせ』『ハレ婚。』『若林くんが寝かせてくれない』『おとむらいさん』など計16作品(各1～4巻まで)。

君の膵臓をたべたい

高校生の"僕"は、クラスメイト・山内桜良が重病で余命いくばくもないことを偶然知ってしまう。ただし桜良は病人とは思えないほど元気で天真爛漫、内向的な"僕"とは正反対。秘密を共有する2人の奇妙な交流が始まった。住野よるの小説を漫画化し、浜辺美波、北村匠海による実写映画もヒット中。

『新装版 ミュージアム 分冊版』(講談社刊、9月14日まで) 『ザ・ファブル』(講談社刊、9月14日まで) 『六本木ブラッククロス』(講談社刊、9月14日まで) 『スモーキング』(講談社刊、9月14日まで) 『サイコメトラー』(講談社刊、9月14日まで)

