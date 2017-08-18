パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計19作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で8月31日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『亜人』『からかい上手の高木さん』『火葬場のない町に鐘が鳴る時』『クダンノゴトシ』『蜜の島』『もののべ古書店怪奇譚』『PYGMALION－ピグマリオン－』『屍町アンデッド』『瑠璃宮夢幻古物店』『ひとり暮らしのOLを描きました』『海王ダンテ』など計19作品(各1～2巻まで)。

亜人

高校生・永井圭はある日、交通事故で死ぬが、その直後に生き返った。それは、彼が死なない生物・亜人であり、人間ではないことを意味する。人間たちから逃げ惑い、人里を離れて山の中に逃げ込んだ圭に、人間と敵対する亜人たちが接触する。佐藤健主演、綾野剛や玉山鉄二など実力は二枚目俳優キャストで実写映画化される。9月30日公開。

