パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計100作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で7月27日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『東京タラレバ娘』『累』『私の少年』『小林さんちのメイドラゴン』『FAIRY TAIL』『ダイヤのA』『海街diary 蝉時雨のやむ頃』『ふつつかなヨメですが！』『猫のお寺の知恩さん』『奴隷区 僕と23人の奴隷』『よんでますよ、アザゼルさん。』など計100作品(各1～3巻まで)。

東京タラレバ娘

「タラレバばかり言ってたら こんな歳になってしまった」そんなにイケていないはずじゃないのに気づいたらアラサ―になっていた倫子。6年後の東京オリンピックまでには結婚したいと思うけど……。吉高由里子主演によりドラマ化もされた人気作品。

