今年1月の第1回を皮切りに、第3回まで放送された「プリティ・ウーMEN」。性転換手術の密着取材や家族へのカミングアウトなど、地上波では絶対に放送できない大胆な企画が話題になり、11月21日(土)21時から第4弾がBSスカパー! で生放送されることが決定。

同番組では男性の体に産まれ、女性として生きることを選んだ、いわゆるトランスジェンダーによる元おとこのこ達の美女ユニット「プリティ・ウーMEN」（以下、プリメン）が、番組のMCとして活躍します。

梨花 優花 歌音

きむ さつき 明希(あき)

そこで今回、放送を目前に控えたプリメンメンバーの梨花さん、優花さん、歌音さんの3人が集合しプリメンのリアルな恋愛事情をテーマにした座談会を開催しました。

彼氏が実は既婚者だった!? 壮絶な恋愛事情をぶっちゃけるプリメンたち

――皆さんって好きな人ができたら積極的にアプローチするタイプですか? それとも好きになってもらうのを待つタイプですか?

梨花:どうなんだろ。でも、好きな人の前では女を全面に出すから、番組のメンバーとかスタッフさんとかには絶対見られたくない(笑)。

歌音:ええ! 普段はこんなにクールなのに!?

梨花:ホントに、キャラが崩壊しちゃうんだよ。たぶん気持ち悪いと思う。実は尽くしたいタイプなんだよね。胃袋をつかんじゃえば、こっちのもんだと思っているし、グイグイいくよ! 優花ちゃんもグイグイいくタイプっぽいよね。

優花:……違うよ! 今まで積極的にいって、よかった経験があんまりないの。だから、本当に好きになったら、私は引くかもしれない。相手からグイグイきてくれるほうが、私的には居心地いいな。引っ張ってほしい。

歌音:優花さん、セクシーですもんね。私はあんまり男性の気を引くような仕草もしません。恋愛に関しては全然自信がなくて、テクニックもないし……。

梨花:なんか私だけ必死な人みたい……(笑)。

――そんなことありませんよ! 実は私もグイグイいくタイプだったりします。さて、そんな皆さんに初めてパートナーができた時、つまり恋が成就した時の話も聞かせていただきたいのですが……!

優花:初めて付き合った人とは、自分が元おとこのこだって隠して付き合っていたんです。でも、私はエッチができないから「いやらしいことが嫌いな子」で通していたんだけど、付き合って1年の記念日に「やっぱりエッチしたい」って言われて、そこで打ち明けたの。

――かなり勇気が必要だったと思います。

優花:うん。そうしたら抱きしめながら「それでもいいよ」って言ってくれて……。でも、性別適合手術を受けて私が入院している間に彼が浮気して……。私は手術後動いちゃダメだったのに、会いたくて家に行ったりしたんだけど、「好きな人ができたから」って。結構ダメージを食らったな……。

歌音:それは辛いですね……。実は私も優花さんと同じで、最初は黙ってました。付き合い始めて3カ月くらい経った時、夜の営みを求められて。正直に言ったら、一度逃げられちゃったんです。でも2週間後に戻ってきて「俺が手術代を出して、お前を女にする」って言ってくれました。

――ええ!? 手術代って結構高いですよね? いくら出してくれたんですか?

黙っていても絵になると評判の歌音さん

歌音:60万円くらいですね。つい最近まで同棲してました。でも女癖が悪いし、お金で物事を解決するような人だったので別れちゃったんです。でも半額の60万円出してくれて、女にしてくれた。

梨花:そっかぁ。実は私も女になったきっかけは最初の彼氏なんだ。女性が好きな人だけど私でもいいっていうから付き合ってた。でも、ある日彼が結婚指輪をつけてるのを見たの。

歌音:じゃあだまされてたってことですか……。

梨花:うん。私と出会った頃にはもう婚約者がいたんです……。すごく悔しくて、コイツ見返してやろうって。それで女になる決心ができました。

優花:おお～（笑）!

梨花:その頃知り合いのお姉さんに「男はいっぱい女を泣かせてカッコよくなるけど、女は泣かされた分だけキレイになるんだよ。泣くことを恐れるな!」って言われたのを覚えてます。

――皆さん最初のパートナーとは悲しい別れ方をされてますね。

優花:そのせいなのかな。恋愛に関しては、うしろめたさがあるよね。「最初から女でした」ってだますのもイヤだし、好きな人に「だましたな」って言われるのもイヤだからホントは言いたいんだけど、怖くて言えないよね。

梨花:うん。あと、逆上されたりとか……。勝手に近づいてきて、どんどん話しかけてくるからこっちも言うタイミング逃しちゃって……。しばらくしてから「実は…」って話すと、「だましたな」って言われちゃう。こっちとしては「勝手に勘違いしたテメーが悪いんだろ!」って思うけど、恋愛に対してはやっぱり臆病になるよね。