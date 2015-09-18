毎年恒例となったスカパー! の10日間無料放送が、今年は9月19日(土)から28日(月)まで実施される。アニメ、映画、音楽、スポーツ、バラエティなど日本最多のチャンネル数を誇るスカパー! を10日間も無料で楽しむことができる。そこで今回は、”10日間無料放送”の開催を記念して、多彩なジャンル＆膨大な番組の中から、スカパー!王国の王子と姫が独自にピックアップしたオススメ番組を10作品ご紹介!

「これから私達が、”10日間無料放送”で放送予定の番組の中から特におすすめしたいものを紹介しちゃいます!」

「選りすぐりの作品を紹介するから、期待してくれよな」

「それではさっそく、1日目の放送でおすすめしたい作品をご紹介! 」



「ゾンビ映画は好きだからよく見るけど、これドラマだろ?」

「ドラマだからって甘く見ちゃダメよ! 1話の制作費は約4億円。演出やCGにもかなりお金がかかっているから映画と比べても見劣りしないわ」

「そして、このドラマの本当の魅力は複雑に絡み合った人間関係よ」

「なんだ? ゾンビドラマなのに昼ドラみたいな展開でもあるのか?」

「その通り! 不倫、裏切り、詐欺、権力闘争。わざと見捨てて”ウォーカー”に襲わせたりもするの」

「……………………」

「もちろんそんな暗いシーンばかりじゃないわ! 日本刀で”ウォーカー”をバッサバッサとなぎ倒していくキャラクターやイケメンタフガイの活躍も見どころよ」

「今回の10日間無料キャンペーンでは、シーズン1～5までいっきに放送するから、この機会に観てみたらどうかしら?」

「夜通し放送されるから眠れないぜ! ボクを寝不足にしてどうするつもりだい?」

「……………………」





「おいおい、番組のチョイスがマニアックすぎないか?」

「そうかしら? 有野さんのプレイを見てると、自宅で友達といっしょにゲームをやっているような気分になってくるから普段ゲームをやらない人でも楽しめると思うわ」

「今回挑戦するゲームは『ときめきメモリアル ～forever with you～』。学園のアイドル『藤崎詩織』から告白されることを目指して有野さんが奮闘するの。この回は有野課長のゲームに対するツッコミがかなり冴えてるから恋愛ゲームはちょっと……っていう人でも楽しめるはず」

「なんだよ。やっぱりマニアックな番組じゃないか! 」

「ちょっと、ゲームってだけでそんなに拒否する!? ホントにつまらない男ね」

「ゲームの世界にロマンなんて求めないのさ……それが僕の美学☆」

「……アンタってゲームの事を何も分かってないわね」





「10日間無料放送はアニメ番組も充実してるわよ」

「またボクのニガテな分野だな……」

「もちろん、普段あまりアニメを観ない人でも楽しめる作品も揃っているわ! 特におすすめなのは『名探偵コナン』の記念すべき劇場版第1作! 」

「市街地爆破を予告する犯人とコナン君の息づまる攻防でハラハラドキドキ。爆弾が仕掛けられた建物から蘭を救うことができるのかも見どころだしね! 初めて観た時は子どもながらに興奮したわ～。新一と蘭の甘酸っぱ～い恋物語にもキュンキュンしちゃうの! 」

「君がボクを見るたびにキュンキュンしているのと同じだね☆」

「…………はぁ? まぁこのバカは放っておいて、次の番組を紹介するわね 」






「FOODIES TVの『夢眠ねむ&Maa 夢眠姉妹のわくわくキュイジンヌ』。人気アイドルグループ、でんぱ組.incの夢眠ねむちゃんと、そのお姉さんで料理人のMaaさんが日本全国のおいしいものを作る番組なの」

「意外と家庭的じゃないか。その番組とスカパー! の10日間無料放送にはどう関係あるんだ?」

「BSスカパー! の『ALLザップ』と『わくわくキュイジンヌ』のコラボ企画が放送されるの。オンエア中に新メニューを開発して、10月10日(土)、11日(日)に開催される『太陽のマルシェ』っていうイベントに出店するんですって! でんぱ組.incのファンにも、お料理好きの方にもおすすめの番組よ! 」

「料理なんてキッチンが汚れるからごめんだね。ボクはもっぱら外食派さっ☆」

「あんたのこだわりなんて聞いてないわ! あ～なんかお腹すいてきた! 」