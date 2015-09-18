毎年恒例となったスカパー! の10日間無料放送が、今年は9月19日(土)から28日(月)まで実施される。アニメ、映画、音楽、スポーツ、バラエティなど日本最多のチャンネル数を誇るスカパー! を10日間も無料で楽しむことができる。そこで今回は、”10日間無料放送”の開催を記念して、多彩なジャンル＆膨大な番組の中から、スカパー!王国の王子と姫が独自にピックアップしたオススメ番組を10作品ご紹介!
|「今回挑戦するゲームは『ときめきメモリアル ～forever with you～』。学園のアイドル『藤崎詩織』から告白されることを目指して有野さんが奮闘するの。この回は有野課長のゲームに対するツッコミがかなり冴えてるから恋愛ゲームはちょっと……っていう人でも楽しめるはず」
|「市街地爆破を予告する犯人とコナン君の息づまる攻防でハラハラドキドキ。爆弾が仕掛けられた建物から蘭を救うことができるのかも見どころだしね! 初めて観た時は子どもながらに興奮したわ～。新一と蘭の甘酸っぱ～い恋物語にもキュンキュンしちゃうの! 」
|「FOODIES TVの『夢眠ねむ&Maa 夢眠姉妹のわくわくキュイジンヌ』。人気アイドルグループ、でんぱ組.incの夢眠ねむちゃんと、そのお姉さんで料理人のMaaさんが日本全国のおいしいものを作る番組なの」
|「BSスカパー! の『ALLザップ』と『わくわくキュイジンヌ』のコラボ企画が放送されるの。オンエア中に新メニューを開発して、10月10日(土)、11日(日)に開催される『太陽のマルシェ』っていうイベントに出店するんですって! でんぱ組.incのファンにも、お料理好きの方にもおすすめの番組よ! 」