毎年恒例となったスカパー! の10日間無料放送が、今年は9月19日(土)から28日(月)まで実施される。アニメ、映画、音楽、スポーツ、バラエティなど日本最多のチャンネル数を誇るスカパー! を10日間も無料で楽しむことができる。そこで今回は、”10日間無料放送”の開催を記念して、多彩なジャンル＆膨大な番組の中から、スカパー!王国の王子と姫が独自にピックアップしたオススメ番組を10作品ご紹介!

「今回挑戦するゲームは『ときめきメモリアル ～forever with you～』。学園のアイドル『藤崎詩織』から告白されることを目指して有野さんが奮闘するの。この回は有野課長のゲームに対するツッコミがかなり冴えてるから恋愛ゲームはちょっと……っていう人でも楽しめるはず」