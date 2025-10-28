「俺のものにならないか?」生まれつき感情表現が乏しく、周囲から蔑まれる日々を送っていたリリー。妹の引き立て役として参加した舞踏会で、「強欲」な王太子・クロードと出会い、王族にかけられた「七つの呪い」を解くため魔術師として招き入れられる。誰にも愛されることのなかったリリーは、麗しくも強欲な王太子からの愛を一身に受けることに──。

甘味みつ・宇城とよむが描く、DPNブックス「カフネ」発の漫画『鉄仮面と罵られた令嬢は強欲な王太子から一途に愛される』より一部をご紹介します。

つづく――



