甘味みつ・宇城とよむが描く、DPNブックス「カフネ」発の漫画『鉄仮面と罵られた令嬢は強欲な王太子から一途に愛される』より一部をご紹介します。
つづく――
『鉄仮面と罵られた令嬢は強欲な王太子から一途に愛される』(甘味みつ・宇城とよむ/DPNブックス)
「俺のものにならないか?」生まれつき感情表現が乏しく、周囲から蔑まれる日々を送っていたリリーは、魔術の才能をきっかけに王太子様に気に入られることに!? 妹の引き立て役として参加した舞踏会で、実の兄を殺したと噂される「強欲」な王太子・クロードと出会ったリリー。王族にかけられた「七つの呪い」を解くため、クロードに魔術師として招き入れられる。誰にも愛されることのなかったリリーは、麗しくも強欲な王太子からの愛を一身に受けることに──。
