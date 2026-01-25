マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、元日に81歳で亡くなった司会者・久米宏さんを追悼し、これまでマイナビニュースの取材を受けた人たちが久米さんについて語ったコメントをピックアップする【久米宏さんを語った人たち】をお送りする。

元日に亡くなった久米宏さん

アナウンサー・吉川美代子×須田哲夫

平成のテレビを様々なジャンルから振り返る「平成テレビ対談」で、吉川美代子と須田哲夫が「アナウンサー」をテーマに語り合った記事。特に印象に残ったアナウンサーを聞くと、吉川が真っ先に挙げた名前が久米さんだった。

『久米宏の土曜ワイドラジオTOKYO』(1978～85年)を担当していた吉川は、TBS在籍時代の久米さんを知る数少ない存在だけに、その証言は貴重なもの。これを受けた須田も、ベテランならではの視点で久米さんのすごさに共感していた。

NHK『100分de名著』秋満吉彦プロデューサー

『100分de名著』への反響で驚いたことを聞いたことを受けての回答。インタビューアーとして日本最高峰の技術を持っていた久米さんの決断のきっかけの一つに、自分の担当番組を挙げてくれたことが、制作者としていかに大きな喜びであるかが伝わってきた。

奥森皐月

ラジオ好きで知られる奥森皐月のインタビュー記事で、2020年度の印象的な番組を聞かれての回答。図らずも『100分de名著』の秋満Pと同じ放送回を挙げているが、当時まだ高校生の若い世代が、久米さんを日本のラジオ史を俯瞰(ふかん)した中で語っていることが、その存在の大きさを裏付けている。

以下は、久米さんがキャスターを務めていた『ニュースステーション』(テレビ朝日)について言及している部分をピックアップ。久米さんについて直接語っているものではないが、心血を注いで臨んでいた代表的な番組が、日本のニュースに革命を起こしたことが改めて伝わってくる。

橋谷能理子

TBSドラマ『キャスター』伊與田英徳プロデューサー

テレビ朝日 横井勝エグゼクティブクリエイティブディレクター