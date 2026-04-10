家庭、友人関係、仕事、趣味など…生活における読者の「お悩み」に寄り添う、さらには解決してくれるかもしれないドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、リアリティショーなど、配信サービスの映像コンテンツを、コラムニストの長谷川朋子が“処方箋”としておすすめする「長谷川朋子のエンタメ処方箋」。

第10回は、夜ふかしが止められないというお悩みに、ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(全8シリーズ、U-NEXTで独占配信中)を処方します。

『ゲーム・オブ・スローンズ』全8シリーズ U-NEXTで独占配信中 HBO(R) and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

「夜ふかしが止められないです。何で夜中ってあんなに楽しいのでしょう? 健康に悪いと分かっているのですが、寝たくないのです。次の日寝不足で苦労しますが、何とかなってるからいっか～って感じでやり過ごしてます」（大阪府在住・35歳男性）

この悩み、どこか後ろめたさを伴うものです。「本当は早く寝た方がいい」と分かっているのに、夜になると妙に気持ちが軽くなり、ついスマホや配信に手が伸びてしまう。朝型が良いとされる価値観の中で、夜更かしはどこか“負け”のようにも感じられがちです。

そこであえて処方したいのが、『ゲーム・オブ・スローンズ』。言わずと知れた世界的ヒット作であり、見始めると止まらない“夜ふかし製造機”ともいえる作品です。中世ヨーロッパ風の架空を舞台に、ウェスタロス大陸の七王国を巡る権力争いと、北の果てから迫る未知の脅威という2つの軸で物語が展開する本作は、登場人物の多さと予測不能な展開で、世界中の視聴者を惹きつけてきました。誰が生き残るのか分からない緊張感と、複雑に絡み合う人間ドラマが、つい“もう1話だけ”を引き起こす作品でもあります。

今回はその中でも、中心人物の一人、スターク家で育ったジョン・スノウが身を置く「ナイツ・ウォッチ」の存在に注目します。ナイツ・ウォッチは、北の“壁”を守るために夜通し見張りを続ける集団です。彼らが対峙(たいじ)しているのは、単なる外敵ではありません。壁の向こうには、野人(ワイルドリング)と呼ばれる人々だけでなく、かつて伝説とされていた「ホワイト・ウォーカー」と呼ばれる存在や、亡者たちが潜んでいます。いつ、どこから現れるか分からないその脅威に備えるため、彼らは極寒の闇の中で夜通し目を凝らし続けるのです。

彼らにとって夜は、くつろぎの時間ではなく、むしろ最も重要な“役目の時間”。静けさの裏に潜む気配を見逃さないために、ただ立ち続けます。そこには、一般的な「規則正しい生活」とは異なる時間の使い方があるのです。

「夜ふかし＝悪」ではなく「役目を果たした」

ナイツ・ウォッチの役割という視点を借りると、夜ふかしの見え方が少し変わります。夜にしかできないこと、夜だからこそ深まる思考や集中も確かに存在します。静けさの中で考えが整理される、誰にも邪魔されずに好きな作品に没入できる――そうした時間は、単なる“悪習慣”ではなく、自分にとって意味のある時間かもしれません。

もちろん、無理を重ねて体調を崩してしまっては本末転倒です。ただ、「夜ふかし＝悪」と一括りにするのではなく、「自分はどんなリズムで力を発揮できるのか」という視点に置き換えてみる。すると、少し楽になります。

たとえば、眠れた日はそれで良し。体を休めることができて成功です。一方で、どうしても眠れずに夜を過ごした日も、「その時間で何を守れたか」「何を進められたか」と考えてみる。ナイツ・ウォッチのように、“役目を果たした夜”と捉えれば、それもまた一つの成功です。

実際、筆者自身もどちらかといえば夜型の人間です。朝の整った生活への憧れはありつつも、夜の静けさの中で考えを巡らせたり、言葉を磨いたりする時間に救われてきました。無理に矯正しようとするほど、かえってリズムは崩れていくものです。

大切なのは、「どうあるべきか」ではなく、「どう過ごしたか」で考えてみることかもしれません。たとえば、ジョン・スノウが壁の上で、凍えるような夜にただ立ち続けるように。裏切りや策略が渦巻く中で、まっすぐに立とうとする姿を見守っていると、その時間にも意味があると、ふと腑に落ちる瞬間があります。

自分なりに何かを進めた夜も、ただ好きなものに没頭して過ごした夜も、どちらも“過ごした時間”としては同じ重さを持っています。どうしてもやめられない夜ふかしに、罪悪感を重ねるのはもったいない。その夜の過ごし方ごと、自分のものにしてしまえばいいのだと思います。

『ゲーム・オブ・スローンズ』全8シリーズ U-NEXTで独占配信中 HBO(R) and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.