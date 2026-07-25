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ある日、椎名は密かに気になっていた後輩・相田から「男を好きになった」と打ち明けられる。どうやら職場でカミングアウト済の椎名が、相談相手にうってつけだったらしい。以来 相談に乗ったりお店の下見に付き合ったり、相田と過ごす時間が増えていき――椎名の中で相田は『気になる後輩』から『特別な後輩』になってしまった。でも大丈夫、相田には他に好きな人がいる。だから安心して好きになっていい。椎名は『自分を好きにならない人』しか好きになれないという、一風変わった恋愛観の持ち主だった…。クールで一途な後輩×トラウマ持ち先輩の、センシティブ・ラブストーリー。

下條水月が描く、コミックシーモアオリジナルのBL漫画『失恋前提で、ちょうどいい恋』より一部をご紹介します。

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第1話(1)

次回、続きます。

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コミックシーモアにて好評配信中、『失恋前提で、ちょうどいい恋』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 下條水月/シーモアコミックス

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