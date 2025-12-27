男女の性別の他に、第二の性別が存在するオメガバースの世界観。

心身ともに能力的に優れたエリート層α・一番人口の多い中間層β・希少な存在で男女問わず発情期があって妊娠可能なΩという階級、身体設定が特徴です。

本作は薬やワクチンによって第二性の身体的特徴にあまり縛られなくなった世界が舞台。

主人公の男性Ωが、大学で運命の番（つがい）のαと出会うところから物語は始まります。 運命の番は「αの心の声」が聞こえるらしく、クールな外見からは想像がつかないような溺愛甘々な「心の声」にΩの本能が目覚めちゃいそうで――!?

ヤマヲミが描く、コミックシーモアオリジナルBL漫画『サトラレαの好きがダダ漏れ』より一部をご紹介します。

コミックシーモアにて好評配信中、『サトラレαの好きがダダ漏れ』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) ヤマヲミ/シーモアコミックス