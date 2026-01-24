◆本記事はプロモーションが含まれています。

学生の伊織は、生まれてこの方「はーくん」一筋だ。五つ年上の兄の親友で、今は芸能人として多忙を極めるはーくん。ちょっと意地悪で、でも綺麗で優しくて経験豊富で…。告白するたびに上手くかわされてしまうけど、こうして会えるだけで幸せ! そんなある日、はーくんから卒業祝いをもらえることになった伊織は…?

ヘタレワンコ学生×誘い上手(?)な年上美人の、甘すぎ純情ラブ! コミックシーモアオリジナルBL漫画『好きで好きで、大好きで』(著・吉尾アキラ)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

＼ 最新話までお得に読める ／

コミックシーモア公式サイト＞＞

次回、続きます。

コミックシーモアにて好評配信中、『好きで好きで、大好きで』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 吉尾アキラ/シーモアコミックス

