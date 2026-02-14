◆本記事はプロモーションが含まれています。

憧れの親戚のお兄さんはガチゲイでしたーー!? 大学生の峰岸孝太郎は、親戚で売れっ子の小説家・本間歩巳の家政夫をすることに。初めて訪れた歩巳の家は玄関からゴミが散乱するゴミ屋敷! しかも、寝室にはゲイ雑誌が無造作に置かれていてーー!!?

コミックシーモアオリジナルのBL漫画『ふしだらな花摘み男』(著・鈴代)より一部をご紹介します。

(C) 鈴代/シーモアコミックス

