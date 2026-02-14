◆本記事はプロモーションが含まれています。
憧れの親戚のお兄さんはガチゲイでしたーー!? 大学生の峰岸孝太郎は、親戚で売れっ子の小説家・本間歩巳の家政夫をすることに。初めて訪れた歩巳の家は玄関からゴミが散乱するゴミ屋敷! しかも、寝室にはゲイ雑誌が無造作に置かれていてーー!!?
コミックシーモアオリジナルのBL漫画『ふしだらな花摘み男』(著・鈴代)より一部をご紹介します。
＼ 最新話までお得に読める ／
次回、続きます。
＼ 最新話までお得に読める ／
コミックシーモアにて好評配信中、『ふしだらな花摘み男』、気になった方はぜひチェックしてみてください。
『ふしだらな花摘み男』(鈴代/シーモアコミックス)
憧れの親戚のお兄さんはガチゲイでしたーー!?
大学生の峰岸孝太郎(みねぎしこうたろう)は、親戚で売れっ子の小説家・本間歩巳(ほんまあゆみ)の家政夫をすることに。
初めて訪れた歩巳の家は玄関からゴミが散乱するゴミ屋敷! しかも、寝室にはゲイ雑誌が無造作に置かれていてーー!!?
子供の頃に出会った憧れのお兄さんとの再会に胸を躍らせていただけに、過去も覚えておらず、ゲイ疑惑まで浮上した歩巳に、大混乱＆大ショックの孝太郎は…!?
鈴代が贈る、ドタバタ・ハートフルラブコメディ♪
コミックシーモアで好評配信中です。
(C) 鈴代/シーモアコミックス
＼ 最新話までお得に読める ／
◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。