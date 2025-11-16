会社員・春真の日々の楽しみは、男性アイドルグループの推し活とオンラインゲーム。ある日、ご近所トラブルで引っ越しを考えていた春真に、ゲーム仲間からルームシェアの提案が……! 引っ越し当日、初めて対面した同居人は、推しのアイドル・リュータご本人!? スーパーアイドル×ファンのシークレット・ラブストーリー!

コミックシーモアオリジナルのボーイズラブ漫画『推しアイドル様のお気に召すまま』(著・栗原カナ)より一部をご紹介します。

コミックシーモアにて好評配信中、『推しアイドル様のお気に召すまま』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

『推しアイドル様のお気に召すまま』(栗原カナ/シーモアコミックス)

「よく似てる人? いやこんなオーラある人、何人もいてたまるか!」ルームメイトは最推しアイドル!?!? 会社員の春真(はるま)の日々の楽しみは、男性アイドルグループの推し活とオンラインゲーム。ある日、ご近所トラブルで引っ越しを考えていた春真に、ゲーム仲間からルームシェアの提案が…! 引っ越し当日、初めて対面した同居人は、推しのアイドル・リュータご本人!? 「人肌恋しい時とかあって…だめかな?」ファンであることは隠して暮らすことにしたけれど――ひょんなことから推しの顔面圧に負けて、妙な関係になってしまって…。スーパーアイドル×ファンのシークレット・ラブストーリー!

コミックシーモアで好評配信中です。