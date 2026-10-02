絵を描くことが大好きだった山田実真、25歳、雑貨店勤務、趣味は推し活。 そんな彼女の推しメンは人気アイドルグループ”SIX”のメンバー・天春あかり。 ある晩、あまりにキレイな川面に魅せられて、放置していたSNSに久しぶりの投稿したところ、とある人物からの「いいね」が…。その人物とは天春あかり、その人であった──!?
集英社「ヤンジャン＋」連載『SIX-推しと私のディスタンス』(著・坂本拓)第1巻より一部をご紹介します。
Episode:7(1)
次回、続きます。『SIX-推しと私のディスタンス』は、「ヤンジャン＋」で好評連載中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。
推しと、私。同じ世界に生きている。
▶『SIX-推しと私のディスタンス』を一気読み
『SIX-推しと私のディスタンス』(坂本拓/集英社)
絵を描くことが大好きだった山田実真、25歳、雑貨店勤務、趣味は推し活。 そんな彼女の推しメンは人気アイドルグループ”SIX”のメンバー・天春あかり。 ある晩、あまりにキレイな川面に魅せられて、放置していたSNSに久しぶりの投稿したところ、とある人物からの「いいね」が…。その人物とは天春あかり、その人であった──!?
集英社「ヤンジャン＋」で好評連載中です。
（C）坂本拓／集英社