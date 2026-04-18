全国を高速で結ぶ新幹線は、ビジネスや観光、帰省、さらには通勤・通学でも利用されるなど、日々のくらしを支える存在として、ますます身近になっていると言えそうです。国土交通省の「鉄道輸送統計調査」によれば、新幹線の旅客数量は2024年度に3.9億人とされ、前年度から増加。コロナ禍前の水準に近づきつつあるとも報告されています。

多くの人にとって移動の一部となっているからこそ、駅や車内でふと目にする「ちょっとしたあるある」に思わず引っかかる場面もあるのではないでしょうか。今回、マイナビニュース会員約500名にアンケートを行い、その声をもとに漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが作品化。新幹線での移動をめぐる日常のひとコマをさりげなく切り取ってお届けします。

たまに乗車する新幹線「こだま」、なぜこんなに停まる?

新幹線はこれからも私たちの暮らしや働き方を大きく変える存在であり続けるでしょう。2020年代以降も新線の建設やリニア中央新幹線の整備が進むなど、移動スタイルは変化の途上にあります。そうした変化の中で、何気ない移動のひとコマにも小さな発見や共感が隠れているのかもしれません。駅や車内でふと感じる違和感や「あるある」に、思わず目が留まる場面も増えていきそうです。