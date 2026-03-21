全国を高速で結ぶ新幹線は、ビジネスや観光、帰省、さらには通勤・通学でも利用されるなど、日々のくらしを支える存在としてますます欠かせなくなっています。国土交通省の「鉄道輸送統計調査」によれば、新幹線の旅客数量は2024年度に3.9億人、前年度比8.3%増とのこと。最近はコロナ禍前の9割近くまで利用が戻ってきたとも報告されています。

多くの人が新幹線を利用し、日常の一部と化しているだけに、駅や車内で見かける「ちょっとしたあるある」は見過ごせないかもしれません。今回、マイナビニュース会員約500名を対象にアンケートを実施し、いただいた内容をもとに、漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが漫画化。新幹線の移動事情について、ふっと共感できる形で切り取ってお届けします。

新幹線に乗った後、結局やってしまう行動…

そういえば最近、車内の電光掲示板に表示される乗換案内も少し変わってきているようです。東海道新幹線では、2026年3月のダイヤ改正以降、N700Sの車内で「上野東京ライン」などの路線愛称名も表示されるようになりました。電光掲示板を何気なく眺めているだけでも、以前との違いに気づくことがあるかもしれません。