分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■役員には“想定外の仕事”も課せられる

理事や役員といえば会議で議題を決めるのが主な仕事、と思いきや、実際にはもっと幅広い“想定外の任務”が降ってくることも。たとえばマンション内での騒音や不審者、ルール違反の深夜ゴミ出しチェックまで任される場合があります。昼間は仕事や家事でクタクタなのに、夜には懐中電灯片手にパトロール……。体力的にもかなりハードで、役員の大変さをしみじみ実感させられます。

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート