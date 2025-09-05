分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■理事会の“あるある”権力図

理事会に新しく加わった役員が意見を出しても、古株メンバーがあっさりスルー。慣れない雰囲気に気後れして声を上げにくい新入りと、「昔からのやり方で十分」という古株の“問答無用”感。そうしたギャップが、理事会の空気を独特なものにしているのかもしれません。あなたの理事会でも似たような光景がありませんか？

次回も、管理組合ならではのちょっと笑える日常をお届けします。

→✅あるあるネタ満載! 「理事会は今日も波乱万丈」を1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート