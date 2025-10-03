分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■修繕案がまとまらない……

事前アンケートや意見交換で方向性が見えていたはずなのに、いざ理事会や総会の場になると突如「断固反対!」と声を張り上げる人が現れることもあります。普段の清掃活動などには顔を出さないのに、こんなときだけ一番の主張者になる。大切な議題を宙ぶらりんにしてしまう“自説を譲らない”困ったさん、あなたのマンションにもいるのでは?

次回も、マンション管理組合あるあるをお届けします。

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート