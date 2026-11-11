最近大好きでよく行っている飲み屋さんがありまして、それが高円寺にある「朝から居酒屋 陽のうえ」というお店です。

店名のとおり、なかなか常識外れの朝7時から営業開始。しかも終了が夕方の5時と、かなり変則的。ただここが、単に早い時間から飲めるというだけでなく、ものすごく酒飲みのツボを押さえたつまみがそろった名店なんですよね。

最強のモーニングセット

まず必ずお伝えしておきたいのが「やかんセット」の存在。なんとやかんに3杯ぶんのナカ(焼酎)が入り、それに「ソト」(ホッピー本体)がセットになって、税込700円。これさえ頼めば、たっぷり3杯ホッピーが飲めてしまうんです。

それに加えてすごいのが、モーニングサービス。開店から朝の10時までの間、なにかドリンクを頼むと、ゆで玉子とオリジナルのソーセージパンが無料でついてくるんです。つまりこういうこと!

トータル700円

間違いなく、僕が日本でいちばん好きなモーニングセットです。

陽のうえは、おつまみがしっかりと美味しいのも大きな魅力。特に毎朝豊洲市場で仕入れるという魚介類を使った料理は目玉のひとつです。

ある日のメニュー1

ある日のメニュー2

ね? 酒飲みならばわかってくれるでしょう。このメニューのたまらなさ。珍しいまぐろの脳天刺しが食べられるお店は専門店などでたまにありますが、ここでは常時数種類の脳天刺しを提供。以前僕が食べて衝撃を受け、大好物になったのが「ブリ脳天刺」(650円)で、よ〜く脂はのっているのに、食感がしゃきっとものすごく力強いんです。こればっかりはもう、実際に食べてもらうしかない、衝撃の美味しさ。

その他のメニューも、どれも酒飲みのツボを心得た小粋なものが揃ってるんですよね。

ところで、「あて巻き」ってご存知でしょうか? 海鮮系に強い酒場やお寿司屋さんでたまに提供されている、たっぷりの具材と少なめのお米で作る、おつまみ特化型の海苔巻きのこと。海苔巻きってお寿司の世界ではちょっと脇役的なイメージがあるかもしれませんが、これがつまみに抜群なんですよね。

で、ごくたまに、お米は使わずに具材だけを巻いたオリジナルの海苔巻きを出しているようなお店もあって、陽のうえもそのひとつ。それが「いわしガリ巻」(380円)。

これがもう、究極のあて巻きと言っていい逸品なんです。

新鮮ないわしの身に加え、これでもかと詰め込まれた、ガリ、きゅうり、小ねぎ。ちょんと醤油をつけてかぶりつくと、まずは薬味たちのざくざくとした食感を感じ、それから海苔や野菜の香り、ガリの甘酸っぱさを感じ、そこへ脂ののったいわしの旨味が加わってゆく。はっきり言って、夢心地です。

目の前で仕込まれてゆく素材たち

家飲み用ヒント

さて今回も、こちらのおつまみにインスパイアされた家飲み用おつまみも作ってみることにしましょうか。

方針は、米なし海苔巻き。ただ、スーパーで新鮮ないわしを探して買ってきて家でさばくというのも、けっこう手間がかかりますよね。もう少し気楽にいきたい。

切り身のお刺身でもいいんですが、ここでひとつ思いつきました。陽のうえのいわしガリ巻きは、いわしの美味しさもさることながら、全体としてのまとまり、それから薬味たちの食感が素晴らしかった。ならば、メイン食材はもう、わりとなんでもいいんじゃないの? と。

たとえばこういうの

個人的に大好きな、中心に明太マヨが注入されているたらばがに風のかにかま。家飲みおつまみならば、これでもじゅうぶんそうじゃないですか?

全形海苔にのせて

市販のガリと小ねぎをあしらって

お手軽版ということで今回はきゅうりは割愛。

とにかく巻いてみる

どうだろうか? うまくいっているんだろうか? 不安になりつつ、これを慎重にカットしてみると……。

で、これがなんと、めちゃくちゃ絶品だったんですよ。

そりゃあお店の本格あて巻きにはかなわないけれど、自分で作るつまみとしてはかなりハイレベルな部類。

今回試してみて、食材は意外となんでも良さそうだなと感じたので、あれこれバージョンを作って並べて、あて巻きパーティーをやってみても楽しいかもしれませんね。