麦わらの一味で音楽家を務めるブルックは、一番の年長者でありながらコミカルな言動も多いキャラクターです。クスっと笑える名言が記憶に残りやすいですが、つらい過去を乗り越えたからこそ言える名セリフも数多くあります。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女302名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場するブルックの名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

ブルックの名言ランキング

マイナビニュース会員にブルックの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「パンツ見せて貰ってもよろしいですか?」(14.2%)

2位「辛くない日などなかった… 希望なんか正直見えもしなかった でもねルフィさん… 私!!! 生きててよかったァ!!!」(6.4%)

2位「あなたねェ 死んだ事もないくせに偉そうに!! 死んで怨みを残す!!? バカバカしい!! 何も残りませんよ!!! 生物皆!! 死んだら骨だけ!!!」(6.4%)

2位「死ぬ事を計画に入れるバカがどこにいますかお嬢さん」(6.4%)

2位「あ 私仲間になっていいですか?」(6.4%)

6位「ルフィさん!! 辛い時は歌いましょう その時の為の音楽家です 今行きますから!!」(5.9%)

7位「今日はなんて素敵な日でしょう!!! 人に逢えた!!!」(5.5%)

8位「そうですか……!!! 彼は元気ですか………!!! こんなに嬉しい日はない…」(5.0%)

9位「“麦わらのルフィ”…死亡説? バカバカしい──世界に伝えてくれだぜ!! 海賊“麦わらのルフィ”は生きている!!!」(4.6%)

10位「私…“麦わらのルフィ”船長より第二の人生を賜ったその日から彼にのみ忠誠を誓っています」(4.1%)

11位「最悪の結果 サンジさんが戻らないと決断した時 彼が自分を責めない様に!! ──私達はこの旅で大きな物を得たと言える様に!!! いただきます!! “ロード歴史の本文(ポーネグリフ)”!!!」(3.2%)

11位「私にも…… 海賊の意地がある!!! 壁に向かって待つお前とは約束通り“正面”から再会したい!!!」(3.2%)

13位「どうせ死ぬなら………… 楽しい方がいい………… 唄いませんか? 私…もし…本当に蘇ったなら………届けます必ず」(2.7%)

13位「身勝手な約束をして声も届かぬ遠い空から 死んでごめんじゃないでしょうに……!!! 男が一度…!!! 必ず帰ると言ったのだから!!!」(2.7%)

15位「我らが“麦わらのルフィ”船長はいずれ海賊王になられるお方!!! ──それを信じていれば何をジタバタする事があるでしょうか!?」(2.3%)

15位「私にはもう何も残ってないけれどせめてみんなが……… ラブーンみたいだと笑っていたこの頭…!!! この面影一つ守り抜いて必ず会いに行くから待っててほしい“約束の岬”で………!!!」(2.3%)

17位「いずれまたビック・マムから“歴史の本文(ポーネグリフ)”を奪おうとすれば海賊同士の全面戦争は避けて通れない!! はいコレ“写し”ですね」(1.8%)

18位「今日か明日か 日の変わり目もわからないこの霧の深い暗い海でたった一人 舵のきかない大きな船にただ揺られてさ迷うこと数十年!! 私本っっ当に淋しかったんですよ!!!」(0.5%)

ブルックの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「パンツ見せて貰ってもよろしいですか?」

ブルックと言えば真っ先に思い浮かぶであろう、ユーモアたっぷりの名セリフが1位にランクインしました。初対面のナミにこの名言を発しツッコまれるシーンも印象的でしたが、あのビッグ・マムにまで言い放つブルックに驚かされた方も多いのではないでしょうか。

ふざけたセリフではありますが、年長者として場を和ませようと意図的に明るく振る舞っている様子が伺えます。周りを楽しませようとするサービス精神旺盛なブルックらしい名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「短いけれどいつまでも記憶に残るセリフだと思います」(49歳男性)

・「ブルックと言えばこのセリフ。一番有名なセリフ」(49歳男性)

・「このキャラにこれほど似合う素晴らしいセリフはほかにない」(33歳男性)

・「愛らしくて可愛らしい」(46歳女性)

・「いつでもとぼけてそのセリフを言っているイメージです」(41歳女性)



「辛くない日などなかった… 希望なんか正直見えもしなかった でもねルフィさん… 私!!! 生きててよかったァ!!!」

ルフィたちと出会い、ラブーンが生きて待っていることを知ったブルックは、この名言で50年にも及ぶ孤独を乗り越えました。楽しみも喜びもなく、終わりの見えない日々をただただ生き続けていたブルックの絶望を思うと、涙があふれそうになります。

現実でも希望が見えなくなる瞬間がありますが、絶望はいつまでも続きません。見える世界が明るくなり心に余裕が持てると、ブルックのようにつらい過去を乗り越えてよかったと思える日がやってきます。

【このセリフを選んだ理由】

・「つらいときも、生きていたらいいこともあるって考えさせられる」(47歳女性)

・「力強いメッセージという印象なので」(48歳男性)

・「生きていてよかったというメッセージに共感した」(44歳男性)

・「ブルックの内面がとてもわかる場面だったから」(42歳男性)



「あなたねェ 死んだ事もないくせに偉そうに!! 死んで怨みを残す!!? バカバカしい!! 何も残りませんよ!!! 生物皆!! 死んだら骨だけ!!!」

新魚人海賊団との交戦中、部下の命を粗末にするゼオに対してこの名セリフを発しました。一度死に、実際に骨だけになったブルックが言うからこその説得力があります。ブルックは敵でありながら、殺されそうになるゼオの部下たちを助けていました。

死後も怨みを絶やさず、復讐を果たそうとする思想は無益なうえに危険です。命が尽きれば何もできなくなってしまうことを決して忘れず、今をどう生きるかを大切にしましょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「さまざまな視点から深い言葉だから」(39歳男性)

・「その生き様に説得力がある」(49歳男性)

・「心にズシンと響きました」(39歳女性)



「死ぬ事を計画に入れるバカがどこにいますかお嬢さん」

四皇ビッグ・マムとの対決の場で登場した名言です。窮地に追い込まれながらも、全員が生きて帰ることを疑わないブルックは、楽観視しているわけでは決してなく、仲間の無事を心から信じているのでした。

困難な状況に陥ったとき、最悪の展開を思い浮かべ不安になるより、成功することだけを考えて行動するほうが実力を発揮できるでしょう。ビッグ・マムを「お嬢さん」と呼ぶ紳士な振る舞いも魅力的なワンシーンです。

【このセリフを選んだ理由】

・「ブルックが活躍した貴重なシーンなので」(31歳男性)

・「ビッグ・マム相手にこれを言えるのはコイツぐらいだ」(33歳男性)

・「ブルックらしいカッコよさが出ている。ブルックは普段ふざけて『パンツ見せて～』とか言うキャラやけど、いざというときはめちゃくちゃ男前なことを言う。このセリフはそのギャップが一番出ているから」(47歳女性)



「あ 私仲間になっていいですか?」

誰よりもサラッと仲間入りした瞬間の名セリフです。麦わらの一味は皆それぞれ感動的な仲間入りをしていますが、ブルックだけは流れるように仲間になりましたね。

仲よくなりたいと思ったとき、ためらわずに歩み寄ることは意外と難しいものです。緊張や恥ずかしさから、声を掛けられない方もいるはず。しかし、勇気を出してつながることで、きっと未来は豊かになります。自ら声を掛けるのが苦手な方は、この名言に背中を押してもらうとよいでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「軽い発言ながらもブルックらしい表現方法が面白い」(42歳男性)

・「本心が出ていていいと思いました」(49歳男性)

・「あっさりしたセリフにブルックの気持ちがこもっていたので」(43歳女性)



「ルフィさん!! 辛い時は歌いましょう その時の為の音楽家です 今行きますから!!」

この名言には、音楽家としてルフィの悲しみを晴らそうとする意気込みが詰まっています。実際はブルックもトラブルに巻き込まれており、すぐに駆け付けられる状態ではなかったものの、仲間を支えたいという気持ちはあふれ出ています。

特別なスキルが無くても、相手を元気づけることは可能です。大切な人が苦しんでいるときは、自分にできることと相手がしてほしいことを正しく理解して、寄り添うことが大切ですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「私も音楽好きなのでわかります」(30歳男性)

・「音楽で癒やされたことを思い出すから」(45歳男性)

・「実際に歌は、癒やしという点で力になると思うので」(45歳女性)



「今日はなんて素敵な日でしょう!!! 人に逢えた!!!」

この名言は、悲惨な過去を麦わらの一味に打ち明けたシーンで登場しました。楽しい話ではないにもかかわらず、絶えず陽気に語る様子から、人と出会えた喜びを噛みしめているのがよく伝わります。

私たちは日々誰かと関わり合いながら生きていますが、当たり前すぎて孤独じゃないことがどれだけ幸せか見落としがちです。同じ日々の繰り返しで、自分が傲慢になっていると感じたときに思い出せば、周囲の存在のありがたみを再確認できるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「前向きな気分になれたので」(42歳男性)

・「出会いを大事にしていてよいと思ったから」(46歳男性)



「そうですか……!!! 彼は元気ですか………!!! こんなに嬉しい日はない…」

心の片隅にもう会えないかもという想いがあった中で、ラブーンの無事を知ったブルック。孤独に耐えた50年が報われたと感じさせてくれる、心温まる名言です。

ライフステージが変わると疎遠になる友人も出てきて、ふとした瞬間に元気にしているか気になることもあります。離れているからこそ、変わりなく過ごしていると知ったときの喜びや安心感は大きくなるでしょう。目に見えない強いつながりの尊さを教えてくれる名シーンでした。

【このセリフを選んだ理由】

・「親友が今も生きていることに対して嬉しい気持ちがあふれていてよい」(33歳男性)

・「ラブーンとの絆を感じられる、とてもいいシーンだったので」(38歳女性)



「“麦わらのルフィ”…死亡説? バカバカしい──世界に伝えてくれだぜ!! 海賊“麦わらのルフィ”は生きている!!!」

ミュージシャンとしてステージに立つブルックは、この名言で世界に向けて麦わらの一味の再出発を堂々と宣言します。世間の注目を集めた引退ライブ、そして華々しい再出発の幕開けとなりました。

周囲の噂に惑わされずに、友人や仲間を信じ抜くには揺るがない信頼関係が必要です。周りの声に耳を貸すことも大事ですが、真偽を見抜く力と相手を信じるに値する関係性を何より大切にしましょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「気に入った場面でのセリフだから」(45歳男性)

・「ルフィへの信頼感があふれている」(46歳男性)



「私…“麦わらのルフィ”船長より第二の人生を賜ったその日から彼にのみ忠誠を誓っています」

絶対的な権力を持つ天竜人の要求を断った際に登場した名言です。ルフィへの仁義を欠くくらいなら死を選ぶと断言するほど、ブルックは強い覚悟を持っていました。

支えてくれた相手への恩をいつまでも忘れずに生きていけるかどうかは、その人の本質があらわれる重要なポイントです。楽な道に流れるのではなく、自分で選んだ道から外れずに、受けた恩に報いる行動を起こせる人間になりたいですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分が一番好きなセリフだから」(48歳男性)

・「一番記憶に残っているセリフだから」(49歳男性)



ブルックとは

ブルックは麦わらの一味の音楽家で、以前は船長代理としてルンバー海賊団を率いた時期もありました。ヨミヨミの実の能力者で死後に一度だけ蘇生が可能ですが、ブルックの場合、自身の遺体発見に1年もかかってしまい、白骨化していたためガイコツ姿で復活しています。

2年間の修行中に、幽体離脱や幽体の冷気による凍結などさまざまな応用技を習得。ホールケーキアイランド編では、四皇のビッグ・マムに単独で挑みポーネグリフの写しまでゲットしてくるという功績を挙げました。

夢は、50年以上前に別れたラブーンと再会の約束を果たすこと。グランドラインを一周して戻ってくると誓ったため、冒険を続けながら最終的に双子岬を目指しています。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

ブルックの名言・名セリフを紹介しました

ブルックの名言ランキング1位に選ばれたのは、ナミやロビンだけでなく、ビッグ・マムにまで言った「パンツ見せて貰ってもよろしいですか?」でした。

孤独な日々を過ごしていたブルックは、人とのつながりを大切にする名言や、仲間への強い信頼が感じられる名セリフが多いです。コミカルな印象が強いキャラクターですが、心温まる言葉をたくさん残しているため、気になる方はぜひ漫画やアニメでチェックしてみてください。

調査時期: 2026年3月12日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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