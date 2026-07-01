朝の挨拶は、職場で交わされる何気ないコミュニケーションのひとつです。しかし、相手が自分にだけ挨拶を返してくれなかったり、態度に違和感を覚えたりすると、「嫌われているのかも」と不安になってしまうこともあるのではないでしょうか。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。周囲に人がいても孤独を感じる人は決して少なくありません。

今回は「職場の挨拶」で起きたケースについてお送りします。

見えてない

なぜか自分にだけ挨拶を返してくれない

たかが挨拶、されど挨拶……何気ないやり取りだからこそ、心に残ってしまうこともあるようです。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。

企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。