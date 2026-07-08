職場では、悪気のない一言に傷ついたり、「自分はちゃんと見てもらえているのかな」と不安になったりすることがあります。小さな出来事でも、積み重なると孤独を感じるきっかけになることもあるかもしれません。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。周囲に人がいても孤独を感じる人は決して少なくありません。

今回は「職場での何気ない一言」で起きたケースについてお送りします。

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悪気のない一言でも、相手の心に深く残ってしまうことがあるのかもしれません。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。

企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。