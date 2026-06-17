楽しいはずの社員旅行。しかし、周囲が自然にグループを作る中で、自分だけ取り残されたような気持ちになった経験がある人もいるのではないでしょうか。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。周囲に人がいても孤独を感じる人は決して少なくありません。

今回は「社員旅行」で起きたケースについてお送りします。

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  • 社員旅行中の女性社員。自由行動の時間になり、同僚たちは「お土産買いに行こう」「プールで泳ごうぜ」などとグループで行動を始める。一方、女性は一緒に過ごす相手がおらず、「社員旅行で自由行動はきつい」と孤独を感じる様子が描かれた4コマ漫画。

    旅先での単独行動はちょっと寂しい

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一人旅ならば何も気にならないけれど、集団で行った旅行で一人ぼっちってほんと寂しいですよね。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。
企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。

菅原県

菅原県

漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。

Twitter:@sugawaraken

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