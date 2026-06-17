楽しいはずの社員旅行。しかし、周囲が自然にグループを作る中で、自分だけ取り残されたような気持ちになった経験がある人もいるのではないでしょうか。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。周囲に人がいても孤独を感じる人は決して少なくありません。

今回は「社員旅行」で起きたケースについてお送りします。

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旅先での単独行動はちょっと寂しい

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一人旅ならば何も気にならないけれど、集団で行った旅行で一人ぼっちってほんと寂しいですよね。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。

企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。