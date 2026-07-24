看護師が転職を伝えるタイミングは? 円満退職のために知っておきたいことを解説

最初に結論 看護師の転職を上司へ伝えるタイミングに正解はありませんが、調査では48.3%が「やめる気持ちが固まってから相談する」と回答しており、転職活動を始めた段階ですぐに伝える人は少数派でした。大切なのは、周囲に合わせて早く伝えることではなく、自分の転職理由や今後の働き方を整理し、引き継ぎや職場への配慮も踏まえたうえで、納得できるタイミングを選ぶことです。 記事の重要ポイント 1： 転職を考え始めた段階ですぐに上司へ相談する人は少なく、48.3%が「やめる意思が固まってから相談する」と回答しました。また、22.2%は相談せず退職を申し出ています 2： 「引き止められたくない」「周囲に迷惑をかけたくない」「人間関係を悪くしたくない」「転職が決まるとは限らない」といった理由から、多くの看護師は慎重にタイミングを見極めています 3： 早めの相談は引き継ぎや円満退職につながる一方で、引き止めや配置変更、人間関係の変化などのリスクもあります。自分の状況と職場環境を踏まえて判断することが重要です 4： 「なぜ転職したいのか」「次の職場で何を実現したいのか」「円満退職するための準備はできているか」を整理することで、後悔の少ない転職につながります この記事でわかること 看護師が上司へ転職を相談するタイミングの実態

「気持ちが固まってから相談」が最も多い理由

転職を早く伝えるメリット・デメリット

後悔しない転職タイミングを考えるための3つのポイント

「いつ相談すべき?」「在職中に転職活動してもいい?」など、転職タイミングに関するよくある疑問への回答

「看護師の転職意向はいつ上司へ伝えるべきなのか?」と悩んでいませんか? 仕事の責任やリスクの負荷が重い看護師は、いざ転職を決意したとしても上司に相談するタイミングが他の職種に比べて難しいかもしれません。

医療機関などの経営者・管理部門担当者向けの採用支援サイト「メディカルサポネット」が看護師の勤務実態や経済状況、離職・転職意向などをまとめた「看護師白書2026」によると、およそ半数の看護師が「やめる気持ちが固まってから相談する」と回答しています。

本記事では、看護師が転職を相談するタイミングや、転職を早く伝えるメリット・デメリットなどを紹介します。

看護師が上司へ転職を相談するタイミング

転職を考え始めると、多くの人が最初に悩むのが「いつ上司へ伝えればいいのか」というタイミングです。早く伝えた方が誠実なのではないか、でも早すぎると働きづらくなるのではないか……そんな葛藤を抱える看護師は少なくありません。

「看護師白書2026」では、転職を経験した看護師に対し、「上司へ相談したタイミング」の調査結果を紹介しています。その結果によると、多くの看護師は転職を考え始めた段階ではなく、気持ちが固まってから相談していることがわかりました。

看護師人材紹介サービス「マイナビ看護師」に登録している会員406名に「転職を相談したタイミング」を聞いたところ、ランキングは以下のようになりました(※複数回答可。その他を除く)。

1位:やめる気持ちが固まってから相談する(48.3%)

2位:やめたい気持ちがある程度続いたら相談する(22.4%)

3位:特に相談せずに、退職を申し出る(22.2%)

4位:やめたいと感じたらすぐに相談する(5.9%)

5位:やめることを考える前に相談する(1.2%)

年代別でみると、20代・50代が「やめる気持ちが固まってから相談する」が5割超と高く、意思を固めた後に相談する傾向が見られます。60代以上では「特に相談せずに、退職を申し出る」が27.8%と高く、相談を挟まず退職意向を伝える傾向がやや強くなっています。

職業状況別では、非正規で「特に相談せずに、退職を申し出る」が25.0%と正規雇用より高く、事前相談がされにくい様子です。職場の総合満足度別では、不満層で「特に相談せずに、退職を申し出る」が33.3%と高く、満足度が低い層ほど上司への相談を経ずに退職を申し出る人が多いことがうかがえます。

転職を考えた時に上司に相談するタイミング

なぜ「気持ちが固まってから相談」が最も多いのか

では、なぜ多くの看護師は転職を考え始めた段階で相談しないのでしょうか。背景には、職場ならではの人間関係や責任感、そして転職活動の不確実性があります。

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引き止められることへの不安

転職を決意する前に相談すると、「もう少し頑張ってみないか」「異動で様子を見よう」と引き止められる可能性があります。

もちろん、引き止めそのものが悪いわけではありません。しかし、自分の気持ちがまだ整理できていない段階では、周囲の意見に流されてしまうこともあります。だからこそ、多くの看護師は「自分の意思が固まってから伝えたい」と考えているのです。

周囲へ迷惑をかけたくない

看護師はチームで働く仕事です。1人が退職することで、夜勤やシフト、受け持ち患者の調整など、周囲へ影響が及ぶことを理解しています。

そのため、「まだ辞めると決めていない段階で職場を混乱させたくない」と考える人も少なくありません。強い責任感を持った人が多い職種だからこそ、転職活動を静かに進めようとする傾向が見られます。

人間関係を悪くしたくない

転職を考えていることが職場へ伝わると、周囲の接し方が変わるのではないかと不安に感じる人もいます。例えば、「新しい仕事を任せてもらえなくなる」「将来の配置転換から外れる」「『辞める人』と見られてしまう」など、職場で過ごしにくくなることを心配する声もあります。

毎日顔を合わせる職場だからこそ、転職活動中もできるだけ普段どおり働きたいという心理は自然なものです。

転職が決まるとは限らない

転職活動は、必ず希望どおりに進むとは限りません。応募した病院から内定が出ないこともあれば、「やはり今の職場でもう少し頑張ろう」と考え直すこともあります。

その段階で職場へ相談してしまうと、結果的にそのまま働き続ける場合でも気まずさが残る可能性があります。そのため、「本当に辞めると決めてから相談する」という判断は、決して珍しいものではありません。

転職を早く伝えすぎるメリット・デメリット

転職の相談は、早ければよいというものでも、遅ければよいというものでもありません。大切なのは、自分の状況と職場への影響を踏まえながら、納得できるタイミングを選ぶことです。

【早めに伝えるメリット】

引き継ぎ期間を十分に確保できる

円満退職につながりやすい

後任採用の準備が進めやすい

職場との信頼関係を保ちやすい

【早めに伝えるデメリット】

引き止められる可能性がある

人間関係が変化することがある

配置や業務内容が変わる可能性がある

転職活動中に働きづらく感じることがある

どちらにもメリット・デメリットがあります。そのため、「一般的には●カ月前」という情報だけで判断するのではなく、自分自身の状況や職場環境を踏まえてタイミングを考えることが重要です。

「言えない」のは気のせいじゃない! 多くの看護師が同じように悩んでいる

「転職したい。でも、まだ誰にも言えない」。そんな自分に後ろめたさを感じる人もいるかもしれません。しかし、「看護師白書2026」の結果を見ると、その悩みは決して特別なものではありません。

実際には、多くの看護師が転職活動を始めてもすぐには相談せず、自分の気持ちが整理できてから行動しています。転職は、今の職場を否定することではなく、自分のこれからの働き方やキャリアを見直す大切な選択です。

だからこそ、「まだ言えない」と感じることは、慎重に考えている証拠でもあります。無理に早く相談しようと焦る必要はありません。まずは、自分がなぜ転職したいのか、その理由を整理することが大切です。

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転職タイミングに迷ったら考えたい3つのポイント

「いつ伝えるべきか」に正解はありません。ただし、多くの看護師が後悔しにくい判断をするためには、次の3つの視点で整理してみることをおすすめします。

転職したい理由は整理できていますか?

「辞めたい」という気持ちが強くなると、早く今の環境から離れたいという思いが先行し、十分に理由を整理しないまま転職活動を始めてしまうことがあります。しかし、転職を後悔しないためには、「なぜ転職したいのか」を自分の中で言語化しておくことが大切です。

例えば、

給与や賞与に納得できない

人間関係にストレスを感じている

夜勤や残業が多く体力的に厳しい

キャリアアップできる環境へ移りたい

子育てや介護と両立できる働き方を実現したい

など、理由は人それぞれ異なります。同じ「辞めたい」という気持ちでも、その背景によって最適な選択肢は変わります。人間関係が原因であれば異動で解決できる可能性もありますし、給与や働き方への不満であれば、転職によって改善が期待できる場合もあります。

まずは、「今の職場の何に不満を感じているのか」「次の職場では何を変えたいのか」を紙やスマートフォンのメモに書き出してみましょう。頭の中だけで考えるよりも、自分の本音が整理しやすくなります。

転職は勢いで決めるものではなく、自分の価値観や優先順位を見つめ直す機会でもあります。この整理ができているほど、転職活動中の判断にも迷いが少なくなるでしょう。

次の職場で何を実現したいですか?

転職は「今の職場を辞めること」がゴールではありません。本当に大切なのは、「次の職場でどのような働き方を実現したいか」を具体的にイメージすることです。

例えば、

夜勤回数を減らして体力的な負担を軽くしたい

ワークライフバランスを重視したい

教育制度が充実した病院で専門性を高めたい

認定看護師や専門看護師を目指したい

給与や福利厚生を改善したい

人間関係が良く、安心して働ける職場を探したい

など、転職に求める条件は人によって異なります。希望条件を整理せずに求人を探し始めると、「給与は上がったけれど夜勤が増えた」「休日は増えたけれど教育制度が合わなかった」といった、新たなミスマッチが生まれる可能性もあります。

まずは「絶対に譲れない条件」と「あればうれしい条件」を分けて考えてみましょう。優先順位を決めておくことで、複数の求人を比較するときにも判断しやすくなります。

転職先選びは、「どの病院が一番良いか」を探すことではなく、「自分に合った職場はどこか」を見つけることです。その視点を持つことが、満足度の高い転職につながります。

円満退職できる準備はできていますか?

転職先が決まり、「いつ退職を伝えよう」と考え始めたら、現在の職場への配慮も忘れてはいけません。看護師はチームで医療を支える仕事です。急な退職は同僚や患者への影響も大きいため、引き継ぎやシフト調整を含めて計画的に準備することが大切です。

まずは就業規則を確認し、退職の申し出期限を把握しましょう。そのうえで、

引き継ぎに必要な期間

有給休暇の取得方法

夜勤シフトとの兼ね合い

担当患者や業務の引き継ぎ

次の職場への入職日

などを逆算しながらスケジュールを立てると、自分だけでなく周囲にも負担の少ない状態で退職できます。また、退職を伝える際には、「辞める理由」よりも「これまでお世話になったことへの感謝」と「円滑に引き継ぎたい」という姿勢を伝えることが大切です。円満退職は、今後どこかで一緒に働く可能性のある医療業界だからこそ、自分自身のキャリアにとってもプラスになります。

転職は新しい職場へのスタートであると同時に、今の職場を気持ちよく卒業するためのプロセスでもあります。焦って結論を出すのではなく、周囲への配慮と自分の将来の両方を考えながら準備を進めていきましょう。

看護師の転職タイミングに関するFAQ

ここでは、看護師が転職を告げるタイミングに関するよくある悩みを一問一答形式でまとめました。

Q. 看護師は転職をいつ上司へ伝える人が多いですか?

「看護師白書2026」では、「気持ちが固まってから相談する」が48.3%で最も多い結果となりました。また、「相談せず退職を申し出た」という人も22.2%おり、多くの看護師が慎重にタイミングを見極めています。

Q. 転職活動は在職中に進めても問題ありませんか?

在職中に情報収集や応募、面接を進める看護師は少なくありません。転職先が決まってから上司へ相談するケースも多く、自分の状況に合わせて進めることが大切です。

Q. 転職を早く伝えすぎるデメリットはありますか?

早めに相談することで円満退職につながるメリットがある一方、引き止めや配置変更、人間関係の変化などが生じる可能性もあります。メリットとデメリットの両方を踏まえて判断しましょう。

Q. 円満退職するためには、いつ頃相談するのがよいでしょうか?

勤務先の就業規則を確認し、引き継ぎ期間を十分に確保できる時期を目安に相談することが大切です。退職日だけでなく、有給休暇の取得やシフト調整も考慮するとスムーズです。

Q. 転職を誰にも相談できないのは自分だけでしょうか?

いいえ。そのようなことはありません。「看護師白書2026」でも、多くの看護師が「気持ちが固まってから相談する」と回答しており、慎重に転職活動を進めています。「まだ言えない」と感じることは、ごく自然なことです。

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まとめ

「看護師白書2026」では、48.3%が「気持ちが固まってから上司へ相談した」と回答しており、転職活動を始めた段階ですぐに相談する人は少数派でした。一方で、22.2%は「相談せずに退職を申し出た」と回答しており、多くの看護師が転職について慎重に判断している実態がうかがえます。

転職を考え始めると、「もっと早く相談したほうがいいのでは」「誰にも言わずに活動するのは良くないのでは」と不安になることもあるでしょう。しかし、白書データが示しているように、自分の気持ちが固まるまで周囲に伝えないという選択は、多くの看護師が実際に取っている行動です。

大切なのは、「早く伝えること」や「遅く伝えること」そのものではありません。なぜ転職したいのか、次の職場で何を実現したいのか、そして現在の職場へどのように配慮しながら退職するのかを整理したうえで、自分にとって納得できるタイミングを選ぶことです。

転職は、今の職場から逃げるためだけのものではなく、自分らしい働き方やキャリアを見つめ直す機会でもあります。だからこそ、「まだ言えない」と感じる自分を責める必要はありません。その迷いや慎重さは、これからの働き方を真剣に考えている証拠です。

焦って結論を出すのではなく、情報を集め、自分の気持ちを整理しながら一歩ずつ進めていくことが、後悔の少ない転職につながるでしょう。

出典:「看護師白書2026」(マイナビ メディカルサポネット)

調査時期:2026年2月19日～2026年3月16日

調査対象:「マイナビ看護師」会員

調査数:406名

調査方法:インターネットログイン式アンケート

