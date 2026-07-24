看護師の転職先の正しい選び方は? 次の病院選び時に事前把握すべき情報も紹介

最初に結論： 転職先選びで後悔しないためには、給与だけで判断しないことが重要です。看護師を対象とした調査では、転職前に知りたい情報として「実際の手取り給与額」(60.8%)が最も多かった一方で、離職率(34.5%)やシフトの実態(32.5%)、有給休暇の取得状況(30.5%)など、求人票だけではわかりにくい情報も重視されていました。自分に合った職場を選ぶには、条件だけでなく「働き続けられる環境かどうか」を確認することが大切です。 記事の重要ポイント： 1： 転職前に最も知りたい情報は「実際の手取り給与額」(60.8%)でした。給与水準だけでなく、各種手当や賞与、想定年収まで含めて比較することが、入職後のミスマッチを防ぐポイントになります 2： 求人票だけでは見えない「職場の実態」が転職満足度を左右します。離職率、人間関係、残業時間、夜勤体制、有給取得率など、実際の働き方に関わる情報は、面接や職場見学などで確認することが重要です 3： 応募前に確認したい情報は年代によっても異なります。20代は福利厚生や職場の雰囲気、60代以上はシフト体制など、ライフステージによって重視するポイントが変化します。自分の働き方に合った視点で比較することが大切です 4： 「良い職場」は人それぞれ異なります。キャリアアップを目指したい人と、ワークライフバランスを重視したい人では選ぶべき職場も変わります。転職先を探す前に、自分が何を優先したいのか整理することが、後悔しない転職につながります この記事でわかること 看護師が「転職前に知っておきたい情報」のランキング

求人票だけではわからない情報を確認する重要性

人間関係・給与・夜勤・教育制度・有給休暇など、応募前に確認すべきチェックポイント

年代によって異なる「転職先選び」で重視されるポイント

転職後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐための情報収集のコツ

「転職先の選び方」「求人票の見方」など、よくある疑問への回答

「転職したい。でも次は失敗したくない」――。専門知識とスキルが要される看護師は、転職時に他の病院に移ることがほとんどです。新たな職場選びで後悔しないためには、給与だけでなく、人間関係や勤務体制など「求人票だけではわからない情報」を確認することが重要となってきます。

医療機関などの経営者・管理部門担当者向けの採用支援サイト「メディカルサポネット」が看護師の勤務実態や経済状況、離職・転職意向などをまとめた「看護師白書2026」では、多くの看護師が応募前に知りたかった情報を確認できます。

本記事では、看護師が転職活動時に事前に知っておきたい情報などを紹介します。

転職活動時に事前に知っておきたい情報ランキング

看護師人材紹介サービス「マイナビ看護師」に登録している会員406名に「転職活動時に応募前に知っておきたい(知らないと不安な)情報」を聞いたところ、ランキングは以下のようになりました(※複数回答可。その他を除く)。

1位:実際の手取り給与額(60.8%)

2位:離職率とその具体的な理由(34.5%)

3位:シフト(勤務例や決定方法)(32.5%)

4位:有給休暇・付与日数や取得頻度(30.5%)

5位:「お局様」的なスタッフの有無(28.8%)

6位:福利厚生の詳細情報(24.4%)

7位:サービス残業の実態(21.7%)

8位:昇給・昇進の詳細情報(16.5%)

9位:師長の人柄・マネジメント方針(11.1%)

9位:医師と看護師の関係性(11.1%)

11位:コンプライアンス体制の情報(4.2%)

12位:人事評価情報(評価基準など)(3.4%)

13位:部署異動・転勤の可能性(3.2%)

14位:人材育成情報(育成方針や支援制度)(2.2%)

14位:育児休業情報(取得率、取得日数、復帰率)(2.2%)

16位:キャリアパスの詳細情報(1.5%)

16位:勤務間インターバルの現状(1.5%)

18位:従業員エンゲージメントスコア(0.5%)

転職活動時に応募前に知っておきたい情報としては、「実際の手取り給与額」が60.8%で最も高くなっています。次いで「離職率とその具体的な理由」が34.5%、「シフト(勤務例や決定方法)」が32.5%、「有給休暇・付与日数や取得頻度」が30.5%となっており、給与だけでなく、スタッフの定着状況や働き方の実態を具体的に把握したい意向が強いことがうかがえます。

年代別で見ると、20代は「離職率とその具体的な理由」「『お局様』的なスタッフの有無」「福利厚生の詳細情報」が全体より高く、職場の実態や支援制度を幅広く確認したい傾向があります。60代以上では「シフト(勤務例や決定方法)」が47.2%と高く、勤務日や勤務時間の組まれ方など、無理なく働き続けられる勤務体制を事前に確認したい意向が強いと見られます。在籍期間が3年未満では、「『お局様』的なスタッフの有無」が全体より高く、若手ほどベテラン社員の動向を意識する傾向がありそうです。

転職を検討するならマイナビ看護師

看護師の転職先選びで後悔する人が多いのはなぜ?

転職活動では給与や休日に目が向きがちですが、実際に働き始めてから後悔する理由は、それだけではありません。

「看護師白書2026」では、転職活動中の看護師に対し、「応募前に知っておきたい情報」を調査しています。その結果、多くの人が「求人票だけでは判断できない情報」を求めている事実が明らかになりました。つまり、転職の成功は「求人票に書かれている条件」ではなく、「書かれていない情報をどれだけ集められるか」で決まるとも言えます。

求人票だけではわからない情報とは

求人票には「月給」「勤務時間」「福利厚生」「年間休日」などの情報は掲載されています。しかし実際には、

人間関係

教育体制

有給取得のしやすさ

残業の実態

急な呼び出し

病棟の雰囲気

といった、働きやすさを左右する情報は十分にわからないケースも少なくありません。そのため、転職後に「思っていた職場と違った」というミスマッチが起こりやすくなります。

転職活動では「数字」と「現場の情報」を両方確認する

求人票は比較の第一歩ですが、それだけで職場を判断するのは危険です。応募前には「面接で質問する」「見学を申し込む」「転職エージェントから内部情報を聞く」などをすることで、多角的に情報を集めるようにしましょう。

看護師の転職活動時に知っておきたい情報

ここからは、上位のランキングを基に、看護師が転職活動を行う際に事前に把握しておくとよい情報をお伝えします。

人間関係・職場の雰囲気

看護師の転職理由には、給与や待遇だけでなく、人間関係への悩みも多く挙げられます。そのため、転職活動では「人間関係が良い職場かどうか」を最も重視する人も少なくありません。ただ、人間関係は求人票だけでは判断できない代表的な情報です。「アットホームな職場」「風通しの良い職場」といった表現だけでは、実際の働きやすさを把握することは難しいでしょう。

実際には「上司や看護部長との距離感」「スタッフ同士が相談しやすい雰囲気か」「他職種との連携がスムーズか」「新しく入職した人を受け入れる風土があるか」などが、日々の働きやすさに大きく影響します。

こうした情報は、病院見学でスタッフ同士の様子を観察したり、面接で「中途入職者へのサポート体制」や「新人教育の進め方」を質問したりすることで、ある程度イメージしやすくなります。また、転職エージェントを利用する場合は、実際の離職理由や職場の雰囲気について情報を持っているケースもあります。

【応募前に確認しておきたいポイント】

上司とのコミュニケーションは取りやすいか

中途入職者へのサポート体制はあるか

他職種との連携は円滑か

残業時間・業務量

求人票には「残業少なめ」と書かれていても、病棟によって実態は大きく異なることがあります。例えば、前残業やサービス残業、委員会活動、勉強会 などは求人票だけではわかりません。さらに、同じ病院でも病棟によって忙しさが異なるケースも珍しくありません。そのため、「残業が少ない病院か」ではなく、「自分が配属予定の部署ではどのような働き方になるのか」という視点で確認することが大切です。

面接では「月平均残業時間」だけでなく、「繁忙期はどの程度残業が増えるか」「時間外の委員会や研修はあるか」まで確認しておくと、入職後のギャップを減らしやすくなります。

【応募前に確認しておきたいポイント】

月平均残業時間

委員会・勉強会の頻度

時間外研修の有無

急な残業や呼び出しの頻度

給与・賞与

給与を見るときは、月給だけではなく、「基本給」「夜勤手当」「住宅手当」「資格手当」「賞与」なども確認しましょう。「看護師白書2026」では「給与・賞与への不満」が転職理由の第1位となっており、「入職後に思ったより年収が低かった」というミスマッチは避けたいポイントです。

また、給与だけでなく、「どのような評価制度で昇給するのか」「賞与の算定方法はどうなっているのか」まで確認しておくことで、将来的なキャリアプランも立てやすくなります。求人票に記載された額面だけで判断せず、年収ベースで比較することが重要です。

【応募前に確認しておきたいポイント】

基本給と各種手当の内訳

夜勤手当・オンコール手当

賞与の支給実績

昇給制度・評価制度

想定年収

転職を検討するならマイナビ看護師

夜勤体制・シフト

給与や休日と同じくらい、働き方を左右するのが夜勤体制です。求人票では「二交代」「三交代」といった勤務形態は確認できますが、実際の夜勤回数やシフトの組み方、急な欠員対応までわかるケースは多くありません。希望休がどの程度反映されるのか、シフトはいつ頃決まるのか、夜勤専従スタッフが配置されているのかなども、働きやすさを左右する重要な要素です。

特に夜勤が負担になりやすい人や、家庭との両立を考えている人は、面接時に具体的な運用を確認しておくことで、入職後のギャップを減らしやすくなります。夜勤負担は、仕事の満足度だけでなく、長く働き続けられるかにも直結します。応募前の面接や施設見学で確認しておきたい項目です。

【応募前に確認しておきたいポイント】

月あたりの平均夜勤回数

夜勤専従スタッフの有無

希望休の反映率

シフト決定の時期

急な欠勤時のフォロー体制

教育・研修制度

「教育制度が充実」と書かれていても、その内容は医療機関によってさまざまです。例えば、プリセプター制度がある病院でも、担当者が十分にフォローできる環境なのか、勤務時間内に研修が行われるのかによって、学びやすさは大きく変わります。認定看護師や専門看護師を目指したい人にとっては、資格取得支援制度や研修費用の補助があるかどうかも重要なポイントです。

キャリアアップを考えて転職するのであれば、「教育制度がある」という表面的な情報だけではなく、自分が希望するキャリアを実現できる環境かどうかまで確認しておきましょう。

【応募前に確認しておきたいポイント】

研修は勤務時間内・時間外のどちらで実施されているか

中途入職者向けの教育プログラムやフォロー体制はあるか

資格取得や外部研修への費用補助・休暇制度はあるか

希望する診療科や専門分野へ挑戦できるキャリアパスが用意されている

有給休暇・休みやすさ

「看護師白書2026」では、「希望する日に休みやすいこと」が職場へ定着する理由として上位に挙がっています。年間休日数だけではなく、「希望した日に休めるか」「連休が取得できるか」といった実際の運用が、働き続けやすさに大きく影響します。子育てや介護などライフステージの変化に応じて働き方を調整できるかどうかも重要です。

求人票ではわからない場合も多いため、有給取得率や平均取得日数、育児休業からの復職実績などを確認すると、職場の実態を把握しやすくなります。

【応募前に確認しておきたいポイント】

有給取得率

希望休の取りやすさ

連休取得の実績

育児・介護との両立支援

急な休みに対応できる体制

離職率・定着率

転職先を選ぶ際には、「どれくらいの人が長く働き続けている職場なのか」という視点も重要です。離職率や平均勤続年数は、職場環境や働きやすさを客観的に知るための参考になります。もちろん、離職率が高いから必ずしも悪い職場とは限りません。しかし、「なぜ離職率が高いのか」「中途採用者は定着しているのか」といった背景まで確認することで、数字だけでは見えない実態が見えてきます。

公開している医療機関はまだ多くありませんが、面接時に平均勤続年数や中途入職者の割合などを質問することは、ミスマッチを防ぐ有効な方法です。

【応募前に確認しておきたいポイント】

離職率

平均勤続年数

中途採用者の定着状況

離職理由の傾向

定着率向上の取り組み

看護師の転職先に関するFAQ

ここでは、看護師の転職先に関してよくある悩みを一問一答形式でまとめました。

Q.看護師が転職先を選ぶときに最も重要なポイントは何ですか?

給与だけではなく、人間関係や業務量、教育制度、夜勤体制、有給取得のしやすさなどを総合的に確認することが重要です。

Q.求人票だけで転職先を決めても大丈夫ですか?

求人票は基本的な条件を確認するための資料ですが、職場の雰囲気や実際の働き方までわからないことがあります。見学や面接を通じて情報を補うことをおすすめします。

Q.転職後に「こんなはずじゃなかった」と後悔する理由は?

人間関係や残業時間、教育体制、シフト運用など、求人票では見えにくい情報を十分に確認できていなかったことが原因になるケースがあります。

Q.面接では何を質問するとよいですか?

夜勤回数、残業時間、有給取得率、教育制度、希望休の取りやすさ、配属後のサポート体制など、実際の働き方がわかる質問をするとよいでしょう。

Q.離職率は応募前に確認できますか?

公開している医療機関もあります。公開されていない場合でも、平均勤続年数や中途採用者の定着状況などを質問することで参考になる情報を得られることがあります。

転職を検討するならマイナビ看護師

まとめ

転職先を選ぶとき、多くの人は給与や休日などの条件に目が向きがちです。しかし、実際に長く働き続けられるかどうかを左右するのは、それだけではありません。

「看護師白書2026」が示しているように、転職後の満足度につながるのは、人間関係や働きやすさ、教育体制、夜勤負担、有給の取りやすさなど、日々の仕事に直結する要素です。これらは求人票だけではわかりにくく、応募前に意識して情報を集めることが、ミスマッチを防ぐ第一歩となります。

また、「良い職場」の基準は一人ひとり異なります。キャリアアップを目指したい人もいれば、家庭との両立を重視したい人、夜勤を減らしたい人もいるでしょう。だからこそ、自分が転職で何を実現したいのかを整理したうえで、それに合った職場を比較・検討することが大切です。

焦って転職先を決める必要はありません。求人票に書かれた条件だけで判断するのではなく、見学や面接、第三者からの情報も活用しながら、「ここなら安心して働けそう」と思える職場を選ぶことが、転職後の後悔を減らすことにつながります。

出典:「看護師白書2026」(マイナビ メディカルサポネット)

調査時期:2026年2月19日～2026年3月16日

調査対象:「マイナビ看護師」会員

調査数:406名

調査方法:インターネットログイン式アンケート

